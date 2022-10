Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar ‘CaixaProinfancia’ de El Ejido celebra mesa de seguimiento con el objetivo de abordar nuevos retos viernes 28 de octubre de 2022 , 11:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde ha presidido este foro que ha contado con la presencia de la delegada de la Fundación Bancaria Góngora ha puesto en valor “el enorme trabajo que se desarrolla a través de este programa que suma esfuerzos con la colaboración en red para garantizar la promoción socioeducativa de los niños que lo integran, favoreciendo con ello la cohesión y la dinámica de cambio” El proyecto cuenta con tres grandes ejes de actuación en torno al refuerzo educativo, ocio y tiempo libre y atención psicoterapéutica que se desarrollan a través de una Red de entidades encabezada por Cruz Roja junto a Codenaf y Cepaim y en coordinación con el área de Servicios Sociales El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la celebración de una nueva mesa de seguimiento del programa ‘Caixa Proinfancia’ en El Ejido que ha servido para abordar los nuevos retos que plantea este importante proyecto que se desarrolla en el municipio desde el año 2017 a través de un convenio de colaboración. El alcalde, Francisco Góngora, ha presidido este foro junto a la delegada de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ en Andalucía, Patricia Maldonado; la directora de Área de negocio Almería-Poniente de CaixaBank, María del Mar Peláez; la coordinadora del programa de CaixaProinfancia, Rosa Martínez; la edil de Servicios Sociales, Delia Mira; la responsable de Cruz Roja en El Ejido, Virginia Gutiérrez; representantes de las asociaciones participantes y técnicos municipales y autonómicos. CaixaProinfancia es un programa de la Fundación “la Caixa”, que trabaja para lograr la equidad para los menores de entre 0 y 18 años en situación de vulnerabilidad y que dispongan de las mismas oportunidades que el resto. El objetivo del programa es romper el círculo de la pobreza, que se transmite de padres a hijos, y promover nuevas formas de atención enfocadas al desarrollo social y educativo garantizando su acceso a oportunidades educativas de calidad. El primer edil ejidense ha puesto en valor “el enorme trabajo que se desarrolla a través de este programa que suma esfuerzos con la colaboración en red para garantizar la promoción socioeducativa de los niños que lo integran, favoreciendo con ello la cohesión y la dinámica de cambio”. El programa lleva funcionando desde 2017 en el municipio y ofrece una serie de bienes y servicios a los menores que participan en él, que giran en torno al refuerzo educativo, ocio y tiempo y libre y terapia psicosocial. Estos apoyos se prestan a través de una Red de entidades vinculadas formada por la gestora que es la Asamblea Local de Cruz Roja en El Ejido, con la colaboración de Cepaim y Codenaf y el apoyo de la concejalía de Servicios Sociales. Con la finalidad de analizar los avances de este proyecto y visibilizar el mapa de los nuevos retos, se ha realizado este encuentro en la Casa Consistorial donde el alcalde ha precisado que “buscamos dinamizar, mejorar y aportar los recursos suficientes para dar continuidad a este trabajo multisectorial que está permitiendo una aproximación integral en la intervención con la infancia y sus familias en situación de riesgo en diferentes puntos del municipio”. El programa, a través de esta Red de entidades, trabaja de forma coordinada en la planificación de acciones, el impulso de estrategias y el seguimiento de las familias que integran el proyecto de CaixaProInfancia de El Ejido, trabajando con un total de 67 familias y 119 menores. Con las acciones de apoyo se han conseguido importantes beneficios para los menores a nivel relacional, emocional y en cuanto a la autonomía en el desarrollo; y para sus familias en la evolución de la implicación de los progenitores en el proceso educativo. Góngora ha resaltado que “esta iniciativa enriquecedora ofrece a los niños poder desarrollar herramientas beneficiosas que redunden en su éxito educativo, además de incrementar su confianza y sus capacidades para que puedan abrirse a nuevas posibilidades y ayudar así a fomentar la integración”. Actualmente, el programa atiende a más de 62.000 menores en 129 municipios, a través de la colaboración con más de 400 entidades sociales distribuidas en 180 redes CaixaProinfancia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

