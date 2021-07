Calar Alto, protagonista de una nueva edición de Carreras por Montaña de Diputación

martes 06 de julio de 2021 , 18:47h

Juan de la Cruz Arcas, en modalidad masculina, y María Soler, en femenino, se subieron a lo más alto del podio de una de las pruebas más duras y esperadas del panorama nacional











La V edición de Carreras por Montaña está organizada por la Federación Andaluza de Montañismo a través de la delegación almeriense y cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería, los ayuntamientos participantes y clubes de montañismo. La carrera celebrada en Calar Alto es la segunda prueba del campeonato tras la festejada en Sierro el pasado 16 de mayo.



Esta competición, que transcurrirá por 8 municipios: Sierro, Gérgal, Dalías, Canjáyar, Tahal, Alhama de Almería, Macael y Huércal de Almería, fomenta el deporte responsable y al aire libre, en el que los paisajes del destino ‘Costa de Almería’ y los corredores son los grandes protagonistas.



Calar Alto es la prueba de montaña más alta de todo el país con más de 2.000 metros de altura y la más dura de toda la provincia. 21 kilómetros de distancia y un desnivel positivo de 800 metros fue el panorama con lo que se encontraron los más de 400 corredores y senderistas que participaban en la ruta, aunque, estos últimos, de forma no competitiva.



En la modalidad masculina, Juan de la Cruz Arcas se alzó con el oro tras 1 hora, 37 minutos y 48 segundos. En segundo lugar entró Alfonso Soler a 21 segundos de la cabeza y, ya en tercer lugar, Fernando Javaloy, completando el podio. En la general femenina, María Soler no tuvo rival y consiguió el primer puesto en 1 hora, 58 minutos y 59 segundos, tras ella, Ana Cánovas y Beatriz Rubio completaron el segundo y tercer puesto respectivamente.



La diputada de Deportes, Conce Pérez, ha puesto en valor el esfuerzo de los participantes: “los corredores han mostrado una enorme capacidad de superación y resistencia, asistiendo a una de las pruebas más duras de España. Calar Alto pone al límite las capacidades de cualquier persona y todos los participantes han conseguido superar la prueba”.



Además, la diputada provincial ha destacado la carrera como una de las más espectaculares del circuito: “deporte y turismo se funden en unos paisajes únicos en el mundo. El observatorio de Calar Alto, el más grande del continente europeo, se encuentra en un enclave privilegiado, en el que tanto corredores como senderistas han podido sentir y disfrutar de primera mano”.





Medidas de seguridad

La carrera ha contado con la participación de la Protección Civil de la Diputación de Almería, por lo que todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias se han cumplido en su totalidad. El calor no fue un impedimento para los participantes durante la prueba ya que, además, contaban con diferentes zonas de avituallamiento para beber y tomar alimentos sólidos.



Próximas pruebas



05 de septiembre. VII Alpina Sierra de Gádor, Dalías.



12 de septiembre. VIII Carrera de la Uva de Canjáyar.



03 de octubre. V CXM Castillo de Tahal.



17 de octubre. III CXM La Rosquilla de Alhama de Almería.



21 de noviembre. V CXM Macael Mármol.



12 de diciembre. II Iberus CXM Huércal de Almería.