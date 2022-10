Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Calienta… que no sales Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por jueves 27 de octubre de 2022 , 09:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Aunque no aparezca en el calendario, la precampaña de las municipales ya está en marcha. Ahora, la izquierda se ha movilizado con suficiente antelación para aventar las graves deficiencias de la derecha. Esta semana se celebran unas jornadas sobre el casco histórico en las que, al parecer, no tiene cabida edil alguno del Equipo de Gobierno municipal. Así, ya se puede aventurar el resultado y las conclusiones sobre estas jornadas que, por cierto, comanda una de las presuntas nominadas a las primarias del PSOE, Magdalena Cantero. En las filas socialistas el ambiente anda algo revuelto. Noemí Cruz ha conseguido sobresalir en las encuestas internas de la Ejecutiva provincial. Es curioso que una frustrada candidata al Parlamento andaluz obtenga mejor resultado que la experimentada y conocidísima Adriana Valverde o el cuasi alcalde del “cazorlazo”, Pérez Navas. En cualquier caso, en el PSOE almeriense ya tienen bastante con su debate interno. El caso más intrigante es el de Ciudadanos. Los más notables integrantes de la formación naranja en Andalucía ya están colocados. Juan Marín obtiene su puesto en la Administración que preside Juanma y Marta Bosquet se hace con la presidencia del IFAPA. Así mismo, sus respectivos equipos ya van encontrado acomodo en el amplio espectro de la Junta. Pero, ¿qué será de las reminiscencias en provincias? Es decir, qué pretensiones tienen los ediles de Ciudadanos, Burgos y Cazorla. Rafael Burgos mantiene un tono discreto, y espera el devenir de los acontecimientos sin estridencias. Por otro lado, Miguel Cazorla no para de evidenciar su pretendido liderazgo, fruto de sus propias convicciones como estadista. Cazorla acaba de urgir la convocatoria del Debate del Estado de la Ciudad. Esta oportunidad es un magnifico escenario para dar lustre a su protagonismo: horas y horas y horas de una chapa insoportable con la intención de sobresalir en todas y cada una de las facetas municipales. Cazorla está totalmente convencido de que puede mejorar los resultados de Juan Megino; incluso, ser determinante para la gobernabilidad desplazando la alternativa de VOX. Almería Suma es otra opción de ultraizquierda de “Alto Nivel”. La inspiradora, y ya secretaria general de la formación, Carmen Mateos, ya expresaba con ridícula petulancia que este nuevo partido aglutina a personas de alto nivel: abogados, médicos, arquitectos, periodistas… Tan es así, que en la última reunión con propietarios de viviendas diseminadas que solicitaban iluminación, una de las integrantes de la formación de Mateos preguntó dirigiéndose a Adriana Valverde y Antonio Ruano ¿y ustedes quiénes son? Fue tal el agravio, que Ruano estalló con atronador enojo: ¡Cómo que quiénes somos nosotros! ¡Yo soy concejal del PSOE del Ayuntamiento de Almería! ¿Y usted quién es? Antonio Ruano trató de emular, con permiso del piadoso Cazorla, la famosa tautología del mismísimo Dios: “Yo soy el que soy”. Debe ser frustrante que personas de “alto nivel” desconozcan a Adriana Valverde y Antonio Ruano. A ver si va a ser cierta la encuesta interna del PSOE y Noemí tiene más éxito que estos conspicuos personajes, que pintan en Madrid lo que aquel concejal de Cuenca. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

Antonio Felipe Rubio Periodista

Dirige La Tertulia en Interalmería TV