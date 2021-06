Califato ¾ esparce su semilla de electrónica y guasa en el corazón del flamenco

domingo 27 de junio de 2021

La banda malagueño-sevillana conquista Cooltural Go! en una noche de emociones fuertes que abrieron los almerienses The Dry Mouths







El salto de variedad dado en los últimos tiempos por Cooltural Go! en su joven trayectoria tuvo anoche uno de sus grandes ejemplos gracias al doble concierto programado en el Recinto de Conciertos del Ferial con los sevillano – malagueños Califato ¾ como protagonistas de la velada y los almerienses The Dry Mouths como escoltas de excepción para abrir boca. El perfil indie de la primera edición de Cooltural Fest fue abriendo el abanico para la segunda edición, la celebrada en 2019, y se terminó de liberar con el ciclo de conciertos Cooltural Go!, con los que Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería vienen trabajando desde el pasado año y en este 2021, con más de cuarenta citas musicales de mayo a septiembre. En el caso de Califato ¾ por su revisión electrónica y guasona del flamenco y las influencias árabes, en el de The Dry Mouths por su combinación de rock de sonidos áridos, teñidos de stoner, grunge, desarrollos instrumentales salvajes o espaciales, según precise el tema.



En escena, The Dry Mouths es una banda que no hace prisioneros. Quizá sea su gran secreto, que verlos descerrajar un tema con otro parece bordear siempre el fin del mundo como lo hemos conocido, que cantaban aquellos, pero haciendo sentir muy bien su propuesta de rock tan técnico como animal. Tan ambicioso es su plan de búsqueda y destrucción, como también cantaban otros, que hasta programaron un repertorio de una duración bastante superior a la prevista, por lo que prácticamente un tercio del mismo hubo de ser mutilado para lucir en próximas ocasiones.



Como sorpresa, la banda súper vitaminó su habitual formato de trío, compuesto por Christ O. Rodrigues en la voz y guitarras, Josh Morales en la batería y coros y Víctor Gutiérrez al bajo, con la presencia de un ‘cuarto elemento’, Ángel Expósito, alías Ángel Karma, un guitarrista amante de grupos colindantes a The Dry Mouths, como Fugazi, Radiohead, Explosions In The Sky o Grajo, y que ha crecido desde pequeño escuchando a la banda.



Arrancó la sesión con la instrumental ‘Low Savvia’, de su ‘Memories From Pines Bridge’, uno de los últimos trabajos grabados por el bajista Andy Reyes y, de hecho, publicado de manera póstuma, y continuando con ‘Tour P-2’, el tema que abría su EP ‘2 Months’, grabado como ganadores del concurso municipal Rock In Lei.



‘Harry Reems’, la siempre celebrada ‘Pineapple Juice’ y la aguerrida ‘Los Pollos Hermanos’ dieron continuidad a un concierto que para los amantes de los sonidos más guitarreros se estaba pasando demasiado rápido. Por suerte, todavía quedaba alguna joya del repertorio, como la empática y directa ‘Outromental II’ y sus jaleos al público o la inclusión del nuevo single y adelanto de lo que será su nuevo disco, que verá la luz este año, con el tema ‘T3Ch N5Rd5’. El tiempo ya apremiaba y al reloj de arena le quedaban pocos granos por caer, así que tras otro par de cortes más reposados, se despidieron con la jarana consabida de ‘RR en RF’.





Califato ¾, innovar desde el conocimiento

Las ganas de innovar, mezclar, intentar aportar algo sorprendente e innovador ha generado tantos pastiches infumables difíciles de soportar que la primera reacción ante propuestas arriesgadas siempre suele ser algo de incredulidad y contención. Pero, claro, cuando todo eso se hace desde el profundo conocimiento, sabiduría y respeto por el género ‘madre’, el resultado es muy distinto, porque es creíble, tiene fundamento y, ante todo, valor intrínseco y real. Es el caso de Califato ¾. Un grupo que partiendo de su experiencia en el rock, la electrónica, el rap, el metal y el flamenco han creado un mejunje alucinógeno, efectivo y efectista con un par de discos y unos cuantos ep’s con sus oportunos remixes y colaboraciones (entre ellas, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Fausto Taranto).



Con una estética entre lo bizarro y lo naif, el cine kinki y lo barrial, entre lo surfero y lo esencial, Califato ¾ arrasó Cooltural Go! a base de ritmos tan canónicos en su compás como emocionantes en sus matices. Desde la intro con ‘Indiô Der Çûh’, pasando por esa revisión de marcha procesional y redentor canto a la historia de fe de Andalucía en ‘Çambra Der Huebê Çanto’, compás al tres por cuatro de la ‘Buleríâ Del Aire Acondiçionao’, remozada con guasa al “bulería del abanico prestao’, que está la luz muy cara”, diría Manuel Chaparro, capataz, voz y showman humorístico, quizá por el inevitable pronto con el cómico Ignatius Farray. Un tema para el que ya estaría en escena la cantaora Roxana Pappalardo, imprescindible por sus matices jondos, por momentos intensos, como ocurriría más adelante.



Esteban Espada encargado del bajo, Sergio Ruiz ‘Serokah’ a los teclados, Lorenzo Soria en la electrónica y Curro Morales, a la voz y guitarra, completan el combo que seguiría haciendo alardes de purismo de base con la jota jiennense de ‘En Bûcca y Câttura’, recuperando la primigenia ‘Açeitunitâ Negrâ’ o regalando nuevos pasajes instrumentales como ‘Camino De Aghmat’, dedicada a la memoria de Blas Infante. Un tema que sirvió de punto de inflexión para la esotérica ‘Fandangô De Carmen Porter’ y las sevillanas ‘Pascual Márquez, 33’, con mucho de vodevil, reforzado por un breakbeat elegantísimo.



‘Canelita En Rama’ fue un punto de inflexión hacia el tramo de escalada hacia el primer final. Un tema en el que Roxana dejó su impronta más purista en su coda, antes del desbarre de ese remix que Califato realizó junto a Le Parody de su tema ‘La Puerta’, guiño a la de Triana incluido. Pero para guiños, el que vincula a Edith Piaf con el “vengo vendiendo flores” de Enrique Morente y las sustancias químico psicotrópicas de ‘La Bía En Roça’. Algo más de purismo en las sevillanas ‘Puerta de la Cânne’ y los aires de Cádiz de ‘Alegríâ de la Alamea’, en un tramo donde colaboró a la guitarra española Estefan Sánchez.



‘L'ambôccá’ también fue otro guiño a los primeros pasos de la banda, antes de darle el toque lírico al asunto con los versos de ‘Ecô Der Dormío’, previo a la detonación final del ‘Crîtto de lâ Nabahâ’, con el sampleado de una marcha procesional de Sergio Larrinaga, uno de los jóvenes compositores más destacados y fallecido hace escasos meses, la teatral y callejera ‘Ruina’ y esa plegaria devocionaria, como haría a su manera Silvio Rodríguez Melgarejo en su ‘Rezaré’, del sagrado corazón, misericordia y piedad al ritmo del ‘Quiero Verte’ de Los Sobraos. Casi nada.