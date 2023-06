Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Carlos Tejada recibe la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo martes 20 de junio de 2023 , 15:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El deportista almeriense recibirá la distinción del Consejo Superior de Deportes en la Universidad Complutense de Madrid El nadador almeriense Carlos Tejada recibirá este jueves 22 de junio la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes, en un multitudinario acto que se llevará a cabo en la Universidad Complutense de Madrid en el que se entregarán las concesiones de los últimos años -2020, 2021 y 2022-, que no se habían podido entregar anteriormente debido a la situación sanitaria. Esta Real Orden del Mérito Deportivo se trata de un reconocimiento público a las personas y entidades que se hayan distinguido notoriamente en la práctica del deporte, el fomento y la enseñanza de la educación física o que hayan prestado eminentes servicios en la difusión, organización y desarrollo de la cultura física y el deporte. El ingreso de Carlos Tejada en esta Real Orden del Mérito Deportivo fue anunciado al deportista en los últimos meses por el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD y reflejado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado. Carlos Tejada ha protagonizado una espectacular trayectoria deportiva en la que se ha subido al podio en más de 300 ocasiones durante toda su carrera como nadador. Con 8 años de edad comenzó a competir con la Asociación A Toda Vela y allí sumó sus primeras medallas en las competiciones de Special Olympics. A los 15 años obtuvo la licencia federativa en natación paralímpica, de la Federación Española de Deportistas Discapacitados Intelectuales (FEDDI) y se convirtió en deportista de alto rendimiento en el Club Natación Almería. Un estatus que ha mantenido durante toda su trayectoria gracias al trabajo realizado con los diferentes entrenadores con los que ha trabajado (Roberto Martínez, Lluc Albiol, Alfonso Palacios), y con su preparador físico, Antonio Casimiro, y a su afán de superación. En la actualidad, Carlos Tejada compite con licencia de natación adaptada con el Club Deportivo Depoadap Almería, así como con el Club Natación Bahía de Almería en natación normalizada. El nadador almeriense ha conseguido más de 150 medallas absolutas en competiciones nacionales FEDDI, más de 50 en Campeonatos de Andalucía, cerca de un centenar en abiertos de natación y otras más en travesías a nado en aguas abiertas, además de más de una decena en competiciones internacionales. Así, hay que recordar que Tejada fue oro europeo en 1.500 libres en Loano en 2010, donde además ganó la plata en 400 libres. Logró otra plata en 400 libres en Ceske 2012 y también en 200 espalda en Liberec. También se colgó el bronce en 200 estilos en Ceske y cuatro más en pruebas de relevos en Loano 2016. En su haber cuenta, además, con cerca 50 récords batidos en diferentes modalidades. Al margen de los logros deportivos cosechados como deportista de alto rendimiento, Carlos Tejada ha sido merecedor de innumerables éxitos a nivel personal, siendo merecedor de los escudos de oro de la Junta de Andalucía, Almería o Íllar; la Medalla de la Provincia de la Diputación de Almería, pregonero de las fiestas de la Virgen del Mar en 2016, premios Andalucía Joven, FAAM de Oro, mejor deportista de la provincia o mejor deportista discapacitado, entre otros muchos, en reconocimiento a su esfuerzo, constancia, humildad y resultados. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

