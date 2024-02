Carmen Larios actuará en Cuevas del Almanzora el 2 de marzo

domingo 18 de febrero de 2024 , 09:30h

Cautivó y ganó el XIX Certamen ‘Nuevas Voces’, uno de los más importantes de España

Carmen Larios es estudiante de último curso del Grado Superior de Canto en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en Salamanca, donde terminó Piano el año pasado. La joven cuevana afirma que nunca se había presentado a una cita de este tipo, “no acababa de decidirme porque hay mucho nivel, pero decidí acudir más que nada para ver cómo funciona este tipo de certámenes y ver qué tal pero sin ninguna expectativa”, dice.

Y sin expectativas, cautivó y enamoró. De hecho, se alzó como ganadora del XIX Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, un galardón concedido por la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera ASAO que reconoce el talento de jóvenes intérpretes líricos en el Teatro de La Maestranza.

Carmen Larios convenció al jurado con dos brillantes ejecuciones del Aria de Pamina (Die Zauberflöte de Mozart) y la polonesa “Me llaman la primorosa”, de la zarzuela El barbero de Sevilla de Giménez y Nieto.

Y no era fácil, ya que después de la preselección, con 60 intérpretes menores de 35 años de Europa, Asia y América, quedaron ocho finalistas, y en un teatro lleno, ganó nuestra soprano cuevana.

“Fue una auténtica sorpresa, no me lo esperaba para nada. No estaba ni siquiera en mis pensamientos”, reitera Larios.

Este galardón supone además un contrato para un recital en el Espacio Turina. A lo que se suma también el Premio de la Accademia del Bel Canto Roberto Celetti y el Premio Especial de la ROSS.

“Te abre al mundo profesional. Con este premio se presentan muchas oportunidades de futuro y eso es magnífico”, apunta la joven.

“Me gustaría dedicarme profesionalmente al canto, representar ópera, dar recitales, cantar en eventos y seguir formándome claro, porque eso nunca se termina, siempre hay que estar entrenando y aprendiendo. De hecho, siempre he primado la formación a los conciertos porque siempre he pensado en dar lo mejor de mí en una interpretación o una actuación en público”, afirma.

La joven promesa de la lírica afirma que “es ahí donde quiero estar” y Cuevas del Almanzora tendrá la suerte de disfrutarla el próximo 2 de marzo en la Velada Lírica que se hará en el Convento de San Francisco, compartiendo escenario con Antonio Perales Larios.

Así cantó en el Certamen Nuevas Voces y así fue el momento en el que se alzó con el Primer Premio: https://www.youtube.com/watch?v=fIb0Hh5-BwU