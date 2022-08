Sucesos Ampliar Casi 800 emergencias gestionada por el 112 en el puente de agosto martes 16 de agosto de 2022 , 15:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Emergencias 112 Andalucía ha gestionado un total de 9.312 incidencias durante el puente festivo de agosto, entre las 15:00 horas del viernes día 12 hasta la medianoche del martes 16, fechas marcadas en las salas de coordinación por el elevado número de desplazamientos por carretera con motivo de las vacaciones estivales, así como por la celebración de numerosas fiestas en pueblos y ciudades de la comunidad autónoma. Esta cifra supone un descenso de casi el 11,8 por ciento con respecto al año pasado, debido a que este año el puente festivo ha durado un día menos que en 2021, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. La mayor parte de los avisos al Teléfono Único de la Junta se ha debido a asistencias de carácter sanitario (4.519), seguida de los casos relacionados con seguridad ciudadana (1.824), las incidencias de tráfico (779), los accidentes de circulación (455) y los incendios (417). La jornada de mayor actividad en las salas del 112 ha sido el domingo día 14 de agosto, con 2.875 emergencias coordinadas, y la franja horaria con más llamadas la comprendida entre las 11:00 y las 12:00 horas, cuando se llegaron a gestionar 145 avisos de media. Por provincias, Málaga con 2.482 ha sido la que ha registrado mayor número de emergencias, seguida de Sevilla (1.857), Cádiz (1.288) y Granada (1.109). Con menor actividad se encuentran Almería (780), Huelva (662), Jaén (585) y Córdoba (549). El servicio 112 ha coordinado 2.810 emergencias en las capitales de provincia. Málaga ha sido la que más emergencias ha registrado (997), seguida de Sevilla (776), en Granada han sido 265, Córdoba (249), en Almería 184, en Huelva 153, un total de 101 en Cádiz y 85 en Jaén. Europeo, multilingüe y gratuito El 112 es el teléfono único de emergencias de la Unión Europea, un servicio público, gratuito y multilingüe, que atiende avisos en español, inglés, francés, alemán y árabe. El teléfono 112 está disponible las 24 horas los 365 días del año para atender las demandas de los ciudadanos sobre cualquier tipo de incidencias: asistencias sanitarias, rescates y salvamentos, seguridad ciudadana, accidente de tráfico... Con una única llamada a un teléfono fácil de recordar la ciudadanía accede a cualquier ayuda que precise. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.