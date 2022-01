Sucesos Cinco detenidos con 3.300 kilos de hachís en Los Escullos lunes 17 de enero de 2022 , 14:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil en el marco de sus competencias ha detenido a cinco personas e incautado 3.300 kilogramos de hachís y una furgoneta de carga en Los Escullos (Almería) Los hechos se inician, cuando se tiene conocimiento que en las costas de Los Escullos podría producirse un alijo de hachís procedente de Marruecos. La embarcación es detectada por los operadores SIVE de la Comandancia de Almería, navegando a baja velocidad y se organiza un dispositivo terrestre en el que participa personal de OCON-SUR, EDOA y patrullas uniformadas de la Comandancia. Los guardias civiles observan que un grupo importante de personas se encuentra junto al embarcadero de Los Escullos, además en el lugar hay una furgoneta y una embarcación cuatrimotora de grandes dimensiones, por lo que se decide intervenir. Al notar la presencia policial, las personas congregadas en la playa huyen despavoridas. En un primer momento se detienen a 4 de ellos, en la playa queda la furgoneta cargada de fardos y numerosos fardos de hachís tirados en la arena. Una de los cargadores que se había lanzado al agua tiene que ser rescatado con hipotermia. Finalmente, son detenidas 5 personas y se incautan 3.300 kilogramos de hachís y la furgoneta con la que tenían previsto transportar los fardos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.