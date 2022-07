Sucesos Ampliar Cierran un centro de tatuajes y detienen a tres personas jueves 28 de julio de 2022 , 11:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el establecimiento se realizaban tatuajes y colocación de piercing, sin que las personas que los efectuasen estuviesen capacitados ni habilitados para ello y además eran irregulares Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la “operación Tattoo”, han detenido en Almería a tres personas por un delito contra la salud pública y otro contra los derechos de los trabajadores. La Comisaría Provincial de Almería tuvo conocimiento a principio del mes de Julio, que en un establecimiento de la capital se estarían realizando tatuajes y colocación de piercing, sin que las personas que los efectuaban estuviesen capacitadas ni habilitadas para realizar estas actividades. Además, estos trabajadores carecían de un permiso de trabajo o residencia en España, y por consiguiente, no estaban tampoco dados de alta en la Seguridad Social. Los agentes encargados de la investigación realizaron una inspección en el establecimiento en cuestión, contando para ello con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería, y con la Delegación Territorial de Almería de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía. En el interior del local se localizó una habitación donde se hacían tatuajes y se ponían piercing, el cual no contaba con las medidas mínimas de higiene requeridas, y tras inspeccionar los materiales y útiles de trabajo, los agentes de salud pública verificaron que se trataba de productos no homologados, caducados y no adecuados para dichas prácticas. Durante la inspección fueron identificadas tres personas, quienes no contaban con ningún tipo de capacitación ni autorización que los habilitara para realizar estas prácticas. El registro concluyó con la detención de estas tres personas, todos hombres y de origen colombiano, acusados de los delitos contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, y por una infracción a la Ley de Extranjería. A su vez, por parte de la Inspección Provincial de Trabajo, y de la Delegación Territorial de Almería de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, se procederán a abrir varios expedientes sancionadores por las diferentes infracciones encontradas durante la inspección. El Juzgado de Instrucción número Tres de Almería ordenó la clausura, precinto y cese de la actividad del local sito en Rambla Amatisteros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

