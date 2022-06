Sucesos Ampliar Cinco heridos en una colisión entre tres turismos y un camión en la autovía A-7 en El Ejido martes 07 de junio de 2022 , 09:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los afectados han sido evacuados al hospital de Poniente Un total de cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico a última hora del lunes registrado en la autovía A-7 en la localidad almeriense de El Ejido, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El siniestro se ha producido a las 22:20 cuando han colisionado tres vehículos y un camión en el kilómetro 404 a la altura de la salida de Tarambana en dirección a Málaga. Según el testimonio de los testigos, el accidente se ha podido producir al cruzarse un perro por la calzada. En el lugar han intervenido los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud con la movilización de una UVI móvil y otra ambulancia de traslado para la evacuación de cuatro hombres de 69, 43, 36 y 35 años, junto con una mujer de 62 al hospital de Poniente con heridas de diversa consideración. Al siniestro han acudido, asimismo, efectivos de Guardia Civil y Mantenimiento de carreteras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

