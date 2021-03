Sucesos Cinco mujeres resultan heridas en un accidente de tráfico en La Mojonera lunes 15 de marzo de 2021 , 14:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Cinco mujeres han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la autovía A-7 a su paso por el municipio almeriense de La Mojonera, según informa el Servicio Emergencias 1-1-2, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.



El accidente ha tenido lugar a las 8.30 horas, cuando la Guardia Civil de Tráfico ha informado al 112 de una colisión entre tres turismos en una retención que se había originado en el kilómetro 419 de la autovía como consecuencia de un accidente anterior. De inmediato, el centro coordinador ha movilizado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y a mantenimiento de carreteras.



Fuentes sanitarias han indicado que en el siniestro han resultado heridas cinco mujeres de 41, 33, 31 , 28 y 24 años. Todas han sido trasladados al Hospital de Poniente. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

