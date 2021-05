Deportes Cludemi Fundación UDA jugará la ‘Final Four’ de Ascenso a Primera División viernes 14 de mayo de 2021 , 20:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visita los jugadores que van con la máxima ilusión para subir en la competición de baloncesto en silla de ruedas “Vamos con todas las aspiraciones de subir. Luego el juego nos dirá hasta donde llegamos, pero nuestra ilusión es quedarnos primeros y ascender”. Con estas palabras el presidente del club de baloncesto en silla de ruedas Cludemi Fundación UDA, José Antonio Segura, expresa las posibilidades del conjunto almeriense, que competirá el fin de semana en la ‘Final Four’ de Ascenso a Primera División, que se celebrará en el Pabellón de Churriana (Granada). El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado el entrenamiento en el Pabellón Moisés Ruiz, e incluso ha participado en un ‘partidillo’, y les ha dado ánimos para la competición. “La verdad es que están trabajando muy bien, se han preparado a conciencia y les he deseado suerte en el torneo. Tienen mucho mérito y hay que reconocérselo”, explica Juanjo Segura. El equipo jugará mañana, sábado, a las 19 horas, la semifinal contra Costa Daurada. Previamente, Covirán Churriana Inclusivo habrá competido contra Servigest Burgos B. El domingo se disputará la final, a las 12 horas. El campeón asciende directamente a Primera División, la antesala de la División de Honor, y el finalista tendrá una nueva oportunidad con los segundos de las otras dos Final Four que se disputan en España. Cludemi Fundación UDA es un club histórico en Almería, creado en 1997, que llegó a jugar la División de Honor. Realiza un excelente trabajo en el baloncesto en silla de ruedas y gracias a su esfuerzo y la calidad de sus jugadores, ahora aspiran a subir a la Primera División. En esta línea, el Patronato Municipal de Deportes tiene entre sus prioridades promocionar el deporte inclusivo y adaptado, en colaboración con los clubes y escuelas deportivas municipales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

