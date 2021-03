Almería Colaboración entre la Junta y los empresarios turísticos del Almanzora viernes 12 de marzo de 2021 , 10:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El delegado provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, Vicente García Egea, y el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos Valle del Almanzora, Luis Aurelio Pérez Tapia, se reunieron en la mañana de ayer para tratar diversos asuntos importantes para la comarca y para la provincia.



El delegado de Turismo, a las pocas semanas de ocupar el cargo, convocó a los empresarios del Almanzora para interesarse por el trabajo que están desarrollando y en dicha reunión instó al colectivo empresarial para contar con ellos en futuros proyectos y acciones de la Junta de Andalucía. Con ese objetivo se organizó la reunión que tuvo lugar ayer y en la que Vicente García informó que se está trabajando en colaboración con la provincia de Murcia en un proyecto para crear un “camino peregrino” entre dos puntos de peregrinaje importantes como son el Santuario de la Virgen del Saliente (Albox-Almeria) y Caravaca de la Cruz (Murcia). El representante de los empresarios turísticos propuso que el recorrido se ampliara hasta el municipio de Bacares, otro gran centro de peregrinaje por la gran devoción que se procesa al Santo Cristo del Bosque. El recorrido propuesto comenzaría en el comentado municipio de Bacares, bajaría por el barranco del rio Bacares hasta Tíjola, después por la Via Verde se podría llegar hasta la pedanía de Almanzora (Cantoria) y por ahi se podría subir por la rambla de Albox hacia el Santuario del Saliente. Desde ese punto se pasaría a los Vélez y desde ahí se haría una ruta hasta Caravaca de la Cruz. Se trataría de crear senderos y marcar un camino por etapas al estilo de los diferentes caminos que llevan a Santiago de Compostela. Sin duda, un proyecto muy ambicioso que proporcionaría al sureste español un camino de peregrinaje con identidad propia y resaltaría lugares con mucha tradición y devoción.



En otro orden de cosas el delegado animó a los empresarios a declarar fiestas de interés turístico muchos de los eventos que se celebran en el Valle del Almanzora anualmente. Esta solicitud de declaración de interés turístico corresponde a los organizadores de los eventos, en este caso los ayuntamientos, y los empresarios colaboran con ellos en el proyecto de turismo, con estas declaraciones se haría mas visible y adquirirían mayor importancia en la comunidad y tendrían mas repercusión mediática. Los empresarios propusieron crear de interés turístico fiestas como los Roscos de San Sebastián en Olula del Rio, la procesión de la Virgen de Fátima en Tíjola, los Moros y Cristianos de Layora y de Sierro, la peregrinación de la Virgen del Saliente o del Santa Cristo del Bosque en Bacares, entre otros muchos eventos que se producen en la comarca. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

