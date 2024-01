Comienza la transformación del Castillo de Vélez Blanco

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada del delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, han asistido al comienzo de las obras de restauración de la primera fase del Castillo de Vélez Blanco. Se trata de unos trabajos que se van a desarrollar durante 15 meses y que están englobados en la primera fase de las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo en este monumento. Una visita de obra a la que ha asistido la alcaldesa del municipio, Ana María López, el alcalde de Vélez Rubio, Miguel Martínez Carlón, el teniente alcalde del Ayuntamiento de María, y el alcalde de Chirivel, José Torregrosa.

A finales de año 2023 se adjudicó la obra a la empresa Rehabitec Almería, por un importe de 1.883282 euros y ya han comenzado los trabajos. Un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea, a través de fondos FEADER cuyo objetivo es llevar a cabo las obras para conservar, restaurar y adecuar la visita pública en determinadas zonas del Castillo con el fin de que se paralicen los diferentes procesos de deterioro existentes, se mejore su comprensión histórica, se garantice un correcto mantenimiento y puedan ser visitables por el público.

La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, ha mostrado su satisfacción por el comienzo de estos trabajos, que “suponen un ejemplo de la importancia que tiene para el Gobierno andaluz la conservación del patrimonio cultural. Además- añade la delegada- este castillo es un emblema no solo de la comarca de la Vélez, sino de nuestra provincia y de toda España y devolverle su esplendor es el objetivo que nos hemos marcado desde la Junta de Andalucía.” “La cultura y el patrimonio son sin duda el tercer pilar de riqueza de Andalucía y unos grandes motores para la recuperación económica de nuestra comunidad”, ha concluido Martín.

El Castillo actualmente presenta una serie de patologías debidas principalmente a factores meteorológicos y al paso del tiempo. Algunos espacios del monumento, como la Torre del Homenaje, están cerradas al público por no encontrarse en un estado óptimo y no cumplir con requerimientos básicos de la normativa vigente (seguridad, accesibilidad, protección contra incendios, etc.).

Por su parte, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, José Ángel Vélez, ha explicado que “con las obras de esta primera fase se abrirán estancias actualmente cerradas asegurando que se cumple con las condiciones básicas adecuadas en cuanto a habitabilidad, seguridad de utilización y a la propia estabilidad del monumento”.

Ha incidido el delegado en que “el proyecto elaborado determina de manera pormenorizada la existencia y gravedad de las patologías y plantea para cada caso específico las actuaciones a acometer para su resolución, tras una valoración histórica, constructiva, patrimonial y urbanística”. Vélez ha detallado que el ámbito de actuación del proyecto incluye espacios como las cubiertas; la Torre del Homenaje, así como salas y otras estancias abiertas a la visita, donde se incluyen varios niveles.

En el nivel 1 está la sala de presentación del monumento, aseos y zaguán. En el nivel 2 el aposento y zona de acceso al mismo y en el 3 están la sala del Armario, salas del Triunfo de César, de los Trabajos de Hércules, del Tocador, de las Damas, Oratorio, Primer Cubo y Segundo Cubo. También se intervendrá en las galerías del patio principal y en la escalera principal, en el acceso al primer recinto, así como en torre Albarrana y torres anejas.

La alcaldesa de Vélez Blanco, Ana María López, ha agradecido al Gobierno andaluz su "apuesta por el castillo y el ambicioso proyecto de rehabilitación que se va a poner en marcha con una inversión de más de nueve millones de euros que servirá, entre otras actuaciones, para reconstruir el patio renacentista que actualmente se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York."

Obras

El proyecto de ejecución de obras en determinadas zonas del castillo contempla obras de construcción y obras de rehabilitación. Las obras de construcción son de refuerzo y restauración material para garantizar la salvaguardia y conservación de la arquitectura “original” situada en la zona defensiva en torno a la torre del homenaje y sus aledaños, sala de los tiros, torres Albarrana y de la Yedra; y de la zona palacial en torno a las salas nobles del triunfo y de la mitología y sus aledaños, salas del oratorio, armario, cubos miradores, y de entreplanta del tocador y de aposentos de las damas.

En segundo lugar, las obras de rehabilitación son de adecuación de instalaciones de uso y funcionamiento, que permiten la visita pública y la puesta en valor de la mayor parte de las salas del castillo.

Las obras de restauración material afrontan la consolidación y restauración de muros originales de interiores y exteriores de tapiales, de mamposterías y de sillares, con el fin de frenar los procesos avanzados de deterioro por causas medioambientales, de la acción del agua, biológicas o antrópicas.

Las obras de adecuación de instalaciones de uso y funcionamiento representan la modernización de estancias y recorridos de accesos en cumplimiento de la seguridad, funcionalidad y habitabilidad exigidas.

Se habilita la visita pública al sector defensivo con nuevas entramados de madera resistente y durable; nuevas barandillas de acero; impermeabilización y repavimentación de zonas deterioradas de cubierta, rejas o barandales de acero anticaídas, renovación de peldañeado, ampliación del ancho de la escalera y sustitución del forjado de madera estructural en la torre del homenaje, alcanzando el acceso hasta la cubierta desde donde puede recrearse el paisaje de las sierras de los entornos próximos y lejanos, entre otros elementos medioambientales e históricos de la que fue frontera del reino nazarí.

Tras la rehabilitación de la torre del homenaje actualmente clausurada, se podrán poner en valor tras la reforma de accesibilidad, las salas de ingreso, de la guardia y de la armería; esta última con sustitución del forjado construido en los años 80 del siglo XX, debido al agotamiento mecánico para resistir los esfuerzos de flexión como consecuencia de la putrefacción.

Fase II

La siguiente fase del proyecto que abordarán será la reconstrucción del patio del Castillo de Vélez Blanco. En 1904 el atrio renacentista fue desmontado para formar parte de la vivienda particular del magnate George Blumenthal, en Nueva York. Tras la muerte de éste, fue instalado en el Metropolitan Museum. La intervención basada en el principio de veracidad histórica reproducirá mediante mecanizado a partir de escaneados 3D el atrio renacentista y su escalera principal. Para ello será necesaria una inversión de 3.092.862,10 euros que se ejecutará con fondos FEDER

Fase III

Tras la recreación fidedigna del patio del Castillo de Vélez Blanco, la última fase del programa de puesta en valor será la intervención en el exterior de la fortaleza para restaurar y conservar la envolvente, realizar mejoras ambientales y paisajísticas y la iluminación monumental. En el interior se completará la dotación de instalaciones, culminando con la musealización para la comprensión e interpretación del monumento. Las obras de conservación, paisajísticas, iluminación monumental y musealización cuentan con un presupuesto de 3.750.000 euros que serán financiados con Fondos FEDER