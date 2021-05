Sociedad ¿Cómo organizar tu boda en tu propio jardín? Puntos más importantes que debes saber Escucha la noticia Durante los últimos años las bodas de exterior se han puesto más de moda que nunca. Pero según los últimos datos, las bodas en el jardín serán las grandes triunfadoras en la época post covid. Se ha demostrado que las parejas se quieren seguir casando y con el objetivo de poder invitar a sus invitados están optando por las bodas de jardín. Así es más fácil disfrutar de un día especial reduciendo los riesgos de contagio. Las bodas en un jardín no son más económicas que en otros espacios, pero sí que aportan una elegancia que las bodas tradicionales no pueden aportar. Eso hace que las parejas estén optando por esa modalidad. Si tienes claro qué quieres casarte en el jardín, te invito a tener en cuenta los siguientes aspectos. 1- Piensa en el presupuesto Antes de ponernos manos a la obra es vital tener claro cuánto dinero vamos a poder destinar a la boda en el jardín. El objetivo es evitar hacernos a la idea de cosas que luego no vamos a poder asumir económicamente. Si tenemos un presupuesto ajustado, será más fácil adaptar la boda al dinero que nos podemos gastar. Por supuesto, siempre hay gastos inesperados que pueden incrementar el presupuesto en un 10%. Ten en cuenta ese dato para ajustarlo al máximo a tu economía. 2- Elige el espacio Desde El Jardín de Alicia, expertos en el análisis de productos de jardinería, nos han comentado que es importante elegir un espacio en el cual todos los invitados se puedan sentir cómodos. Cuantos más invitados, más amplio deberá ser el espacio. Si tienes un jardín y tienes pocos invitados, puede ser suficiente. En cambio, si el jardín no es muy grande y tienes muchos invitados, entonces lo mejor será optar por alquiler un espacio adaptado a tus necesidades. Lo importante es que la boda salga perfecta y ese es el mejor medio para conseguirlo. 3- Realiza una lista de invitados Una vez que has elegido el espacio en el cual vas a realizar la boda, es el momento de realizar un listado de invitados. Si el espacio elegido no es muy grande, tendrás que reducir el número de invitados. Lo importante es no convertir el jardín en una lata de sardinas donde los invitados se puedan sentir incómodos. Una vez realizado el listado será el momento de enviar las invitaciones. Es fundamental que dejes claro que la boda se va a celebrar en el jardín para que puedan acudir a la boda preparados. 4- Prepara un plan B Los expertos en bodas del portal Bodas 10 nos han indicado que una boda al aire libre siempre tiene que tener un plan B. Como no se hace a cubierto, no se sabe si el día va a ser lluvioso o frío. Por ese motivo, los novios tienen que prepararlo todo para reaccionar a tiempo en caso de que el día no sea soleado. Lo que suelen recomendar los expertos es optar por una alternativa por si llueve. En ese caso hay que tener cerca un lugar donde realizar la boda a cubierto. Es verdad que la boda no luciría tanto, pero a cambio se podría desarrollar sin problemas. Si haces la boda en tu jardín, asegúrate de que en casa hay espacio para albergar a los invitados. Si alquilas un espacio, puedes optar por alquilar una carpa donde cubrir a tus invitados del sol o de la lluvia. Así todo saldrá perfecto. El precio se incrementa ligeramente, pero siempre es mejor tener un plan B para evitar que todo se convierta en un fracaso. 5- Cuidado con el riego Incluso si tienes claro qué quieres celebrar la boda en un césped húmedo, lo importante es cuidar el riego. Un consejo que nos han dado desde el portal Jardin 10 es que lo más recomendable es adelantar el riego. Así el césped estará en perfectas condiciones, pero no estará inundado. Si hay mucha humedad en la zona, los invitados se hundirán en el barro y eso no interesa. Incluso si no hace mucho calor, puede ser una opción no regar durante ese día. 6- Decoración del jardín Incluso si optas por realizar la boda en un jardín bonito, el mismo siempre tiene que ir acompañado de una buena decoración para que la experiencia sea más placentera. Eso sí, nunca te debes exceder o en consecuencia los resultados serán los contrarios a los esperados. Siempre tienes que aprovechar las plantas que ya están plantadas y añadir pequeños detalles que hagan que el espacio sea más elegante. Puedes pedir ayuda a un especialista si no sabes muy bien cómo hacerlo, pero también puedes decorarlo tú misma. 7- Incluye señalización Una de las cosas que aportan elegancia a las bodas son las señales. Están de moda en las bodas de jardín, de aquí que te las recomiende instalar. El objetivo es tener todo señalizado para que los invitados puedan moverse por la zona sin problema. Solo hay que señalizar los diferentes espacios, sin olvidarte de los baños. Eso sí, no lo hagas con señales sencillas, intenta ser un poco creativa para que la boda tenga un plus de elegancia. 8- Catering de la boda A la hora de contratar los servicios de catering es fundamental comentar a la empresa que la boda se realizará en jardín. Así te podrán proponer las mejores opciones y te será un poco más fácil elegir el menú perfecto. Si vas a realizar la boda en verano, siempre debes optar por platos ligeros y frescos. Si la boda se va a celebrar en invierno, entonces deberás optar por platos calientes que aporten consistencia. 9- Entretenimiento Para que todo salga perfectamente es fundamental pensar en el entretenimiento. A la hora de elegir la música, siempre debes elegir la adecuada para tu boda y cuidado con el volumen. La boda es para pasarlo bien, pero no tienes que molestar a los vecinos. También puede ser una buena opción añadir juegos para que los invitados se diviertan y puedan disfrutar de una boda inolvidable. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)