Cómo tener una buena primera cita: Consejos para cita exitosa ¿Sabes cómo tener una buena primera cita con esa persona que conociste en alguna de las mejores páginas de citas? ¿Cómo te preparas para ese momento dónde las chispas de la química y la conexión cobrarán vida? ¿Temes que esa primera cita no vaya de acuerdo a lo que tenías en mente o que quizá no haya una segunda? ¡No tienes que sentirte tan preocupado! Lo más importante es que te relajes y confíes en que la química y una buena actitud harán el trabajo de ese "clic" de conexión. Y si ya llevas algún tiempo hablando con esa persona a través de alguna plataforma online es un punto extra para ti porque eso significa que el encuentro podría fluir de forma más natural. Y para que tengas éxito en pasarla bien y conseguir un segundo encuentro, te damos 4 consejos sobre cómo tener una buena primera cita. Deshágase de los mensajes de texto y reúnase en persona Dejar atrás los mensajes de texto y la distancia online, para en su lugar reunirse en persona es el primer paso para comenzar a encaminar tu encuentro. Si has conocido a alguien en línea y has sentido esa química que te hace querer que se conozcan, atrévete a sugerir que las cosas vayan más allá. Sugiere una cita y no te olvides de hacerlo la primera vez, en un lugar algo público. Preparar temas de conversación para la primera cita ¿De qué hablarás cuando te encuentres con tu cita? ¿O acaso te consideras que eres una de esas personas que son un poco tímidas o que necesitan tener un plan antes de hablar? Pues si te preocupa decir algo que espante a tu cita, o simplemente no tienes ni idea de qué puedes hablar, no tienes que entrar en pánico. Solo debes preparar algunos temas de conversación bastante casuales. O cosas sobre las que quizá ya hayas hablado con esa persona en línea y el resto de la cita fluirá sin problemas. Da una buena primera impresión La primera impresión en una cita es la clave que marcará si esa oportunidad especial será o no exitosa. Y es que hay algunas cosas que las personas pueden olvidar, y la primera impresión que tenga tu cita de ti es algo que definitivamente nuca olvidará. ¿Pero cómo causar una primera impresión que marque el rumbo de esa cita? Si quieres impresionar de buena manera a esa persona, el secreto está en la confianza y la naturalidad. Porque sí, sabemos que verse bien ayuda muchísimo. Después de todo, ¿te imaginas ir a tu cita pareciendo que te acabas de levantar o que ni siquiera has tomado un par de minutos para arreglarte? Definitivamente jamás irías a un encuentro así, ¿cierto? De seguro te tomas tu tiempo para decidir qué ponerte. Pero no olvides que así quieras verte bien la naturalidad de tu imagen, al igual que tu confianza te harán sumar puntos. Y por supuesto, no olvides ser puntual o tal vez pueda que cuando llegues al sitio de encuentro tu cita hace rato que ya haya decidido decirte ¡adiós! No compliques demasiado las cosas Un último consejo es que no busques complicar demasiado las cosas para que todo sea absolutamente perfecto. Y si estás pasándola bien y quieres una segunda cita, aprende a interpretar las señales o pregunta de forma directa. Aunque no te lo tomes del todo mal si tu cita solo quiere un encuentro casual o algo ocasional. ¡Solo déjate llevar y aprende a disfrutar sin tantas complicaciones!