Sociedad Cómo vencer la morriña viendo la televisión española en el extranjero



Los bloqueos regionales son algo de lo más habitual dentro del sector multimedia. Puede que te suene a chino, pero son lo que hace que, cuando estás en otro país, no puedas vencer a la morriña viendo un poco de los documentales o de esos concursos de la TV española que tanto te gustan. No puedes "volver a casa" a través de la televisión. ¿A qué se debe eso? Los factores tras estas limitaciones son algo que vamos a abordar a la vez que te explicamos qué se tiene que hacer para evitarlas. Porque sí, puedes ver la televisión española en el extranjero a través de internet, pero para eso tienes que saber cuáles son las vías adecuadas y legales. ¿Puedo ver la TV de España desde el extranjero de forma legal? Si eres una persona que acostumbra a viajar, seguramente más de una vez te hayas encontrado con una barrera digital que te ha impedido por completo ver cualquier cosa de la televisión española fuera del país. Eso de intentar sintonizar Telecinco y su plataforma online para echar un tiento desde el móvil no es algo precisamente fácil. Pero existen formas de evitar estas limitaciones y disfrutar de esos programas que tanto te gustan. Para entender mejor esta situación, es interesante ver qué razones hay tras el bloqueo y, después, abordar tranquilamente las herramientas disponibles para ver la TV española en el extranjero. Vamos a hacer ambas cosas a continuación así que, si has tenido este problema alguna vez, o simplemente tienes curiosidad, sigue leyendo. El problema de los derechos Generalmente, las conexiones online tienen un seguimiento geográfico que impiden que puedas acceder a canales online de contenidos de España desde otro país, y viceversa. Lo que suele impedir esto son básicamente los derechos de las producciones y las licencias. Las cadenas pagan a productoras y estudios para poder emitir determinados contenidos en el territorio en el que emiten. Por eso, cuando se intenta acceder desde otro país, la conexión se corta y no se permite la visualización, para evitar conflictos en este sentido. Eso pone al usuario en una situación complicada, como ya hemos mencionado antes. A veces, cuando estás lejos del hogar, echas de menos poder ver ese programa que tanto te gusta, o incluso escuchar un poco de esa publicidad española que a veces tenemos como ruido de fondo. Y es posible toparse con algún que otro canal que esté en español, pero nunca se tiene acceso a todo. Sobre todo si pruebas a través de internet. Aquí, directamente, lo habitual es toparse con webs que impiden el acceso o que restringen el contenido en el reproductor por estar "limitado en tu territorio". Las licencias son el motivo por el que los usuarios se encuentran con esta situación, no hay ningún otro factor de peso que influya. A veces, es posible que también se deba a diferencias en cuanto al control de contenidos por edades o a la propia disponibilidad, pero casi siempre todo se centra en ese factor. La única opción totalmente legal Ciertamente, la única opción que es 100% legal a la hora de ver la tv española en otro país es usar una VPN. Gracias a este servicio, puedes ver Telecinco fuera de España sin problemas y sin caminar al filo de la ley. Es cierto que muchos usuarios pueden encontrar opciones "pirata" que parezcan sencillas y que, sobre todo, sean gratuitas; máxime teniendo en cuenta la cantidad de VPN que hay, pero no es lo más aconsejable por los problemas legales y generales que acarrea. Encontrar una buena VPN no es complicado si se recurre a plataformas como VPNpro. Este equipo ha diseñado una web que se encarga de comparar y ofrecer las mejores opciones para el usuario por territorio y conexiones, amén de por precios. De hecho, ofrece la posibilidad incluso de consultar VPN gratuitas o con una versión gratuita que encaje para ver la TV de España desde cualquier parte. Aprovechar esa vía es, sin duda, la mejor opción legal que hay disponible. Otorga ya no solo velocidad y legalidad, sino también una conexión totalmente estable y segura. Y es que nunca sabes a qué servidores puedes estar conectándote si empiezas a mirar por tu cuenta y sin comprobar determinados factores. En ese sentido, servicios como este peculiar comparador encajan perfectamente, ya que se encargan de separar lo mejor del resto para que el consumidor lo tenga mucho más fácil a la hora de escoger. Sí, usar una VPN para conectar a internet es lo mejor que puedes hacer si quieres ver la televisión de España en cualquier parte por internet. Simulas una conexión física en territorio español que te permite acceder a todos los contenidos sin problemas. Es la mejor forma de sortear el bloqueo regional que suele haber en este tipo de contenidos a la vez que garantizas poder verlos a la máxima calidad y con el mejor rendimiento posible.