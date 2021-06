Economía Ampliar Comprar camión de segunda mano en el extranjero jueves 10 de junio de 2021 , 07:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia ¿Has decidido emprender un nuevo negocio? Es posible que entre el equipamiento que requieras, se encuentre un camión. Sin embargo, comprar uno nuevo puede requerir una gran inversión de dinero, que si estás comenzado quizás no tengas. En estos casos, comprar un camón de segunda mano puede ser la mejor opción, y hacerlo en el extranjero no es complejo y tiene sus ventajas. Importación de camiones usados desde el extranjero Emprender no tiene que ser un proceso complejo y costoso. Es posible adquirir un camión en buenas condiciones, aunque sea de segunda mano y a un precio asequible para nuevos emprendedores. Por supuesto, es necesario tener en cuenta lo que debes cumplir Paso a paso para importar un camión fuera del país. Algunos detalles que no puedes pasar por alto cuando compras un camión de segunda mano, es que debes ver el kilometraje y la edad del mismo. Haz una inspección minuciosa y completa antes de hacer la transacción de compraventa. Tómate el tiempo que necesites para decidir, pues comprar a las prisas puede hacer que te lleves una mala experiencia. Además, al comprar un camión en el exterior, piensa en los requisitos legales que se exigen en el país a donde se llevará el vehículo. Particulares y empresas pueden comprar vehículos en el extranjero, sea para uso de un negocio propio o para la reventa. Sin embargo, es importante que sepas que requiere de algunos trámites, que aunque son sencillos, no deben pasarse por alto. Por eso, la Asesoría Vehículos Importación es una buena manera de hacer una compra segura de camiones de segunda mano en el exterior. Los camiones deben estar homologados Antes de hacer una compra de un vehículo en el extranjero, debes asegurarte de que cuenta con homologación en el país de destino. Por ejemplo, si estás en España, el camión debe poseer una homologación para poder circular en tal país. Si este trámite está en orden, entonces puedes optar por la adquisición de un vehículo en el exterior que sea mucho más económico que uno nuevo. Se debe contar con la documentación completa del vehículo La importación de un vehículo es un proceso que ha de llevarse con la seriedad, por cuanto es necesario tener en orden la documentación técnica y de titularidad. Asegúrate de que se te proporcione un contrato de compraventa que tenga todo lo que necesitarás para ingresar el vehículo al país desde el extranjero. También es importante tener la baja del vehículo, trámite que se procesa en el país donde se ha adquirido. Este trámite debe realizarlo el anterior dueño, en la DGT correspondiente al país donde se hace la compra, y que figure como concepto que se ha vendido el camión de segunda mano para una exportación. Si has hecho la compra en un país que no es de Europa, debe contar con un Certificado de Conformidad Europea. Este documento permite que el vehículo pueda circular en el Espacio Económico de Europa. Con estos documentos, puedes hacer llegar tu camión de segunda mano a España. La ITV debe aprobar la circulación del camión Aunque la homologación es un trámite ineludible, no es el único. La ITV también debe hacer una revisión para garantizar que el camión cumple con las condiciones necesarias para brindar seguridad y que no suponga un agente contaminador para el ambiente en el país. Esta inspección va a requerir del título o comprobante de propiedad del camión, el comprobante que certifica el pago de los aranceles por la importación del vehículo y el certificado de homologación. Además, que el camión esté asegurado con una empresa de España. Se debe matricular el camión Una vez aprobada la revisión del camión en la ITV, entonces se otorgará al dueño una tarjeta que permitirá realizar el siguiente proceso en la DGT. En la Dirección General de Tráfico se procederá a hacer la correspondiente matriculación, para que el camión pueda circular con libertad en el país. En esta oficina te pedirán el comprobante que legitime la propiedad del camión, su ficha técnica el Certificado de conformidad Europea. En caso de haber adquirido el camión en un país con idioma distinto al español, es necesario realizar una traducción jurada por cada uno de los documentos del camión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

