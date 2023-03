Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Condenan a joven por tocamientos a unas menores frente al colegio miércoles 01 de marzo de 2023 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Su compañero agredió a los agentes locales que acudieron a socorrerlas El Tribunal de la Audiencia Provincial de Almería ha dictado una condena de tres años de prisión a un joven de 22 años que acosó sexualmente a tres menores. Se encontraban sentadas en un banco cerca de un colegio cuando el acusado les tocó el pecho y mostró sus genitales, así como profirió expresiones procaces. Además, el joven contó con la ayuda de otro joven de 24 años que agredió a los dos policías locales que acudieron al lugar en auxilio de las víctimas. El primero de los agentes sufrió una contusión craneal debido a un cabezazo que le propinó el acusado, mientras que el segundo recibió lesiones en cuello y brazo a causa de los golpes. El Tribunal de la Audiencia Provincial de Almería ha dictado una sentencia en noviembre en la que impone al primer acusado dos años de cárcel por abuso sexual a menor de 16 años, además de seis meses de prisión por abuso sexual en tentativa y otros seis meses de cárcel por exhibicionismo. Esto se debe a la atenuante de embriaguez, ya que el acusado había ingerido alcohol y sus capacidades se encontraban levemente afectadas. Por otra parte, el otro acusado recibió una condena de seis meses de prisión por atentado a agentes de la autoridad y al pago de una multa de 360 euros por dos delitos leves de lesiones. Asimismo, se aplicó la atenuante de embriaguez. De acuerdo con los hechos probados, ambos jóvenes se encontraban caminando por la calle en la noche del 27 de junio de 2018 cuando vieron a tres menores de entre 15, 16 y 17 años, quienes estaban sentadas en un banco cerca de un colegio junto con dos amigos. Los acusados se acercaron a las mujeres con intenciones lascivas, y les dijeron palabras ofensivas. El principal acusado intentó tocar el pecho de una de ellas, aunque no tuvo éxito debido a la rápida intervención de un amigo de la víctima. Sin embargo, sí consiguió tocar el pecho de la segunda mujer por encima de su ropa, antes de que la apartara otro amigo de la joven y llamara a la Policía. Tras hacer el amago de marcharse, uno de los acusados se bajó los pantalones y les mostró sus genitales mientras las insultaba. Una vez que la Policía llegó al lugar, los acusados intentaron huir y los agentes los perseguieron a pie. Lograron dar alcance al segundo acusado [1], quien se revolvió contra ellos golpeando el cuello y un brazo de uno de los agentes, y su compañero tuvo que ser asistido en un centro de salud después de que le diera un cabezazo que le causó una contusión craneal. Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial impuso al acusado una prohibición de comunicación o acercamiento a menos de 500 metros de las víctimas durante cuatro años, inhabilitación para cualquier profesión o oficio que implique contacto regular y directo con menores de edad por cinco años, y libertad vigilada por otros cinco años. También se le impuso una multa de 90 euros por un delito leve de intento de hurto, debido a que intentó apoderarse del teléfono móvil de una de las jóvenes durante el altercado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

