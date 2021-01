Sociedad Consejos para lucir siempre un cabello saludable Escucha la noticia

Después del rostro, una de las partes más importantes en la apariencia física es el cabello, debido a que tiene el poder de lograr que una persona se vea increíble, siempre que se vea bonito y sano. En vista de ello, es bueno tener en cuenta algunos consejos para lucir siempre un cabello saludable. La importancia de cuidarse el cabello siempre radica en el hecho de que tiene la capacidad de marcar la diferencia entre una persona con buena imagen y otra que no. Y es que las personas pueden estar vestidas y maquilladas para impresionar, pero si su cabello se ve desarreglado, opaco, reseco, quebradizo y sin vida, la impresión que puede causar será todo lo contrario. Sin embargo, no en todos los casos basta con lavarse el cabello, pues es posible que incluso esto pueda causar daños al mismo si no se hace con los productos o de la manera correcta. Por tal motivo, es bueno tener en cuenta algunos consejos que pueden ayudar a lucir siempre un cabello saludable.

Utilizar un champú especial para cada tipo o problema de cabello La variedad de champús que se pueden encontrar en el mercado es bastante amplia, pues suelen adaptarse no solo a los distintos tipos de cabellos que hay (lacios, rizados, teñidos, etc), sino también a cada problema que pueda estar afectando, como caspa, resequedad, falta de volumen, caída del cabello, entre otros. De este modo, las personas pueden elegir un champú que les sirva para mejorar la condición de su cabello. Hoy en día, éstos no sólo se pueden conseguir en tiendas de cosméticos, pues algunas farmacias en su página web los ponen igualmente a disposición de sus clientes, sobre todo si tienen fines medicinales. Hay algunos tipos de champú que están formulados especialmente para detener la pérdida del cabello, siendo un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. Este tipo de champú actúa reparando, nutriendo y fortaleciendo los folículos pilosos, favoreciendo entonces el crecimiento natural y saludable del cabello.

Forma de aplicación de los productos Muchas veces, la forma en la que se aplican los productos de cuidado capilar, puede ser la causa de los problemas que pueda estar padeciendo el cuero cabelludo. Esto se debe por ejemplo a que las personas utilizan cantidades excesivas de champú, acondicionador o crema para peinar; asimismo, cuando lo aplican suelen masajear muy fuerte el cuero cabelludo, lo cual estimula las glándulas sebáceas; también se suele hacer un mal aclarado al momento de lavar, donde no retiran por completo los restos de producto. En este sentido, si las personas mejoran sus hábitos en lo que respecta al cuidado de su cabello, y siguen las instrucciones de uso del producto que se estén aplicando, será posible que su salud capilar pueda mejorar en gran medida.

Peinar o cepillar con cuidado Ya sea que se trate de un cabello liso o uno rizado, el cepillado o el peinado del mismo será el momento ideal para transmitirle amor. Es por ello que esta actividad debe hacerse con delicadeza, iniciando el peinado desde las puntas y avanzando paulatinamente hasta la raíz, quitando los nudos con cuidado y paciencia, para así evitar la ruptura de las hebras del cabello y que se vea quebradizo o con exceso de frizz.

Cuidar la alimentación y la hidratación La salud del cabello no depende únicamente de los productos que se apliquen exteriormente, pues como todo en el organismo, el tipo de alimentación que lleva cada persona puede influir en gran medida en el aspecto del mismo. En vista de ello, lo más recomendable es tener una dieta rica en vitaminas y nutrientes que permitan fortalecer el cabello, los cuales se encuentran en las frutas y los vegetales; igualmente, la ingesta de vitamina B7 o biotina, favorece el crecimiento del pelo. Finalmente, la hidratación también juega un rol fundamental, por lo que tomar suficiente agua durante el día se verá reflejado en una cabellera brillante, fuerte y bonita.