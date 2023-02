Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar (Foto: Victor Dompablo - Pexels) Consejos para mantener su alquiler vacacional atractivo en Málaga (todo el año) Escucha la noticia El mercado del alquiler en España ha dado un vuelco en su situación. Ahora mismo y desde hace un tiempo el modelo del alquiler vacacional se ha situado como una de las principales alternativas de hospedaje de millones de turistas que llegan a España. Especialmente en las grandes ciudades turísticas como sucede en Málaga las cifras que ofrecen estos modelos de alquiler son verdaderamente importantes. Este gran incremento no solo es gracias a las ventajas que ofrece el alquiler vacacional sino también a los importantes servicios de gestión de alquiler vacacional en Málaga ofrecidos por empresas especializadas como GuestReady capaces de elevar a un nuevo nivel este tipo de modelos de negocio. En Málaga, se ha multiplicado el número de ofertas de alquileres vacacionales, siendo uno de los lugares donde los turistas seleccionan este modelo de alquiler pues es el que más se ajusta a sus necesidades de disfrute de esta ciudad. Pero ¿Cómo es posible mantener el alquiler vacacional atractivo en Málaga? Veamos algunas cuestiones claves que pueden hacer que tu alojamiento vacacional sea mucho más visible y atractivo ¡Toma nota! Datos del turismo y alojamiento en Málaga Antes de ofrecer algunas ideas básicas para dar relevancia a tu alojamiento del alquiler vacacional es necesario pararse a revisar los datos del turismo en Málaga. No es un secreto apuntar que la ciudad de Málaga es uno de los destinos más importantes de toda España. Tradicionalmente siempre ha sido un punto clave del sector turístico del país. Los datos no dan lugar a dudas: de enero a marzo de 2022, hubo 9.995.512 pernoctaciones en el país, de las cuales un 7.74% se produjeron en la Costa del Sol. La afluencia del turismo extranjero en ciudades como Málaga ha logrado un nuevo incremento convirtiendo a los alquileres vacacionales en parte importante del sector turístico. Consejos para ofrecer un alojamiento vacacional atractivo Poseer un alojamiento en Málaga ya es en sí una gran ventaja pues no hay mejor sitio que pueda atraer a los turistas y visitantes. Por lo tanto con esto ya tendremos una gran ventaja competitiva. Pero ¿Qué otras cosas se pueden hacer para mantener el nivel de atractivo del alquiler vacacional? Toma nota, te damos algunas pautas que pueden ser de mucha utilidad. Ofrece opciones personalizadas Existe una gran oferta de apartamentos para alquiler vacacional lo que supone una gran competencia. Una de las formas de mostrar un mayor atractivo es saber diferenciarse entre la competencia. Un buen modo es integrar alternativas los servicios personalizados que respondan a ciertas necesidades de los clientes. Por ejemplo, recrear una zona selfie un lugar especialmente decorado para hacerse fotos y tener el mejor recuerdo posible. La idea es crear experiencia es la estancia de los usuarios… y parece que funciona. Conocimiento y análisis de la realidad del mercado Conocer todo lo que acontece en el mercado de alquiler y sobre todo en aquello lo que supone el alquiler vacacional es indudablemente un gran recurso para saber que ofrecer. Se trata de un mercado que va evolucionando constantemente a pasos agigantados y es necesario estar al día para saber responder a los nuevos cambios que se desean. Servicio de gestión de alquileres vacacionales Pero sin duda alguna el gran recurso que ha situado a algunos apartamentos de alquiler vacacional en las primeras posiciones en Málaga ha sido el trabajo y gestión efectuado por empresas profesionales de gestión de este tipo de viviendas. A través de estos servicios el propietario se despreocupa de los quehaceres diarios que van vinculados a un alquiler. Con este tipo de servicios se mejora el rendimiento y aumenta el valor de los ingresos. ¿Qué tareas ofrece un servicio de gestión de alquiler vacacional? Gestión profesional de la propiedad en entorno online.

Verificación de huéspedes, checking y entrega de llaves.

Mantenimiento profesional, limpieza, lavandería…

Seguros. En definitiva todo lo que necesita un apartamento de alquiler será gestionado por este tipo de empresas. No hay duda que un buen servicio de gestión de alquiler de apartamentos vacacionales es una de las cosas que pueden cambiar el rumbo de tu negocio. De este modo mantener un alquiler vacacional atractivo en Málaga puede ser toda una realidad siguiendo estos consejos. Poseer una propiedad en alquiler vacacional en Málaga es una muy buena línea de negocio de donde se puede sacar una gran rentabilidad mucho mayor que las viviendas de alquiler temporal. No hay duda que se trata de un nuevo modelo de hospedaje que ha llegado para quedarse teniendo ya su propia legislación y una gran respuesta por parte de visitantes y turistas a la ciudad malacitana.