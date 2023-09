Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar (Foto: Mauricio) Consejos para visitar Roma por tu cuenta Escucha la noticia

Roma, conocida como la Ciudad Eterna, es un destino que cautiva el corazón de todo viajero. Su rica historia, sus monumentos icónicos y su deliciosa gastronomía la convierten en un lugar imprescindible para cualquier amante de los viajes y uno de los primeros que se hacen al comenzar a viajar. A continuación, te presentamos una guía con consejos prácticos para visitar Roma por tu cuenta y conseguir disfrutar plenamente la experiencia. Llegada a Roma y traslado a tu alojamiento Roma cuenta con dos aeropuertos principales: Ciampino y Fiumicino. Desde ambos aeropuertos hay diversas opciones para llegar al centro de la ciudad, desde trenes y autobuses hasta taxis con tarifas fijas que, con suerte, puedes compartir. Es recomendable comparar precios y horarios para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Además, ten en cuenta que el tráfico en la capital puede ser intenso, por lo que es aconsejable evitar las horas punta, auqnue sabemos que esto muchas veces no depende de uno. Desplazarse por la ciudad Aunque Roma es una ciudad que se disfruta caminando, para trayectos más largos puedes optar por el metro o los autobuses urbanos. Existen bonos de transporte que te permitirán moverte de manera ilimitada durante varios días, lo que puede resultar muy económico si planeas utilizar mucho el transporte público yendo de acá para allá para ver el máximo de cosas. Alquilar una bicicleta puede ser otra excelente opción para recorrer la ciudad de una forma diferente y te vas a mover bastante rápido. Roaming en Italia ¡Buena noticia! En Italia, al igual que en otros países del continente, no existe el Roaming. Esto significa que puedes usar tu teléfono móvil como si estuvieras en tu país de origen, sin costes adicionales. Sin embargo, siempre es recomendable revisar las tarifas de tu operador antes de viajar para evitar sorpresas. Mejor época Aunque Roma es hermosa en cualquier época del año, es recomendable evitar los meses de verano debido a las altas temperaturas y la gran afluencia de turistas. La primavera y el otoño son ideales para disfrutar de un clima agradable y menos aglomeraciones. Además, durante estas estaciones, la ciudad se viste de colores diferentes, ofreciendo paisajes únicos. Alojamiento El alojamiento en Roma es totalmente variable en precio dependiendo de la zona y la calidad del establecimiento así como d e la temporada. Es esencial investigar y comparar opciones para encontrar un lugar que se ajuste a tu presupuesto y preferencias. Zonas como Rione Monti o Rione Parione son ideales por su cercanía a los principales puntos de interés. Además, alquilar un apartamento puede ser una excelente opción si viajas en grupo o planeas una estancia más prolongada, pues son mucho más económicos que dos o tres habitaciones de hotel. Tours y actividades Para conocer a fondo la historia y curiosidades de Roma puedes optar por realizar un free tour en español. Estos son gratuitos, aunque se espera que dejes una propina al guía al finalizar. Además, hay numerosas actividades y talleres, como clases de cocina italiana, que te permitirán sumergirte en la cultura local de una manera divertida. Pases turísticos Si planeas visitar varios monumentos y atracciones, que es lo ideal, considera adquirir un pase turístico como la OMNIA Vatican & Rome Card. Estos ofrecen acceso a diversas atracciones y, en muchos casos, te permiten evitar las largas colas. Evitar las colas Lugares icónicos como el Coliseo o el Vaticano suelen tener largas colas de espera. Una excelente opción para evitarlas es comprar las entradas con antelación o contratar una visita guiada. Además, madrugar siempre es una estrategia efectiva para visitar los lugares más populares sin aglomeraciones, es importante saber que podemos ver la audiencia papal de los miércoles. Ruta por Roma Para asegurarte de no perderte nada, planifica una ruta por la ciudad. Algunos de los lugares imprescindibles son el Coliseo, la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y, por supuesto, el Vaticano. Además, dedica tiempo a explorar los barrios menos turísticos y descubre los rincones ocultos de la ciudad, más mansos, bohemios y, en definitiva, muy diferentes a lo que es la imagen de Roma que tenemos idealizada. En resumen, Roma es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Con una buena planificación y siguiendo estos consejos, podrás disfrutar al máximo de tu visita y vivir una experiencia inolvidable. ¡Buon viaggio! Es una información de noticiasdealmeria.com:..