‘Convivir con robots’ con Ángeles Hoyo en "Ciencia de andar por calle"

lunes 21 de marzo de 2022 , 15:47h

Cultura UAL continúa adelante con su programa de actividades destinadas, no solo a la comunidad universitaria, sino a todos los almerienses. Así, entre su decena de Aulas Culturales hay gran variedad de temáticas y formatos, y en concreto la de Divulgación Científica ha lanzado para este próximo viernes día 25 de marzo, desde las 20.00 horas y sin que sea necesaria inscripción previa, una nueva propuesta dentro del ciclo ‘Ciencia de andar por calle’. En la Plaza Pablo Cazard de la capital almeriense, la científica Ángeles Hoyo propondrá la pregunta ‘Convivir con robots, ¿ficción o realidad?’, y podrá tener la respuesta, desvelada por esta investigadora, toda persona interesada que se acerque a disfrutar de una charla amena y cercana, con referencias cinematográficas y la realidad de los laboratorios en un equilibrio entre la ciencia ficción y la ciencia ‘a secas’.

Así la planteará Hoyo, integrante del Grupo de Investigación ‘Automática, Robótica y Mecatrónica’ de la Universidad de Almería: “Para poner al público en contexto, hablaré sobre películas en las que hay robots, como ‘El hombre bicentenario’, ‘Ex Machina’, ‘Wall-e’, ‘Her’ o ‘Un amigo para Frank’, que muestran mediante la ficción cómo sería la vida acompañada de los diferentes tipos de robots, algunos humanoides, y después explicaré que la realidad es muy diferente a esa ficción”. De este modo, la científica va a “tratar en profundidad la robótica social, qué características debe tener este tipo de robots para trabajar con las personas y cómo pueden ayudarnos en nuestro día a día”. Por último, expondrá los dos Trabajos Fin de Grado realizados en este ámbito en la Universidad de Almería, haciéndose el público presente una idea del interés de la UAL en la robótica.

Esta investigadora ha recordado que “si nos basamos en lo que nos muestran las películas, podemos imaginar que los robots están diseñados solo para salvar al mundo o destruirlo; la mayoría que aparecen la gran pantalla son humanoides que conviven con la sociedad en una utopía que dicta mucho de la realidad”. De hecho, “la mayoría de robots que existen en la actualidad son los que se utilizan en la industria, sobre todo la automovilística y la electrónica”, pero “existen grandes centros de investigación, como Boston Dynamics, que desarrollan robots que incluso han aparecido en series como ‘El libro de Boba Fett’, lo más parecido hoy en día a los que efectivamente aparecen en ficción que la sociedad consume”. De gran atractivo para la población por si solo, esta científica almeriense insiste, con todo, en que “es necesario acercar la ciencia a todas las personas de forma divertida y amena”.

Es el concepto de divulgación que Ángela Hoyo pone en práctica, “entender el porqué de las cosas, pero sin entrar en tecnicismos, es algo complejo y necesario a la vez para que cualquier persona sea capaz de conocer un poco más sobre lo que se hace en la Universidad de Almería”. También considera que “es una gran oportunidad para los más jóvenes que aún no saben a qué se van a dedicar en un futuro, para que tengan referentes y podamos orientarles y mostrarles todo lo que hacemos y que ellos pueden hacer en un futuro”, dicho de modo textual. Por lo tanto, su valoración sobre la labor del Aula de Divulgación Científica es muy buena: “Considero que están realizando un trabajo excepcional, acercando la ciencia a la comunidad universitaria y, además, los que no forman parte de ella también pueden participar en todas las actividades”. A su juicio, “los talleres, las charlas y los cursos que realizan son todos muy interesantes, y aunque no seas experto en el área permiten acercarte a ella y ampliar tus conocimientos”.

Desde su punto de vista, “son ideales” el formato, “empezando por el tiempo de la charla, unos 20-30 minutos en los que se capta la atención del público sin que resulte tedioso”, y el emplazamiento, “hacerlo en la calle un viernes por la tarde permite también que los transeúntes que no tengan constancia de la actividad puedan disfrutar de ella sin problema, y más si se regalan palomitas, siendo la Plaza Pablo Cazard uno de los sitios mas transitados de Almería; por tanto, más público podrá disfrutar de la ciencia”. Ángela Hoyo ha recordado que ella estudió Ingeniera Industrial en la Universidad de Almería y que en su Trabajo Fin de Grado trabajó con Aisoy, “un robot social de bajo coste al que llevamos a un centro residencial para personas dependientes”. Ahora está realizando su Tesis Doctoral sobre ‘Contribuciones de control robusto para sistemas sometidos a perturbaciones’.

Pertenece a ‘Automática, Robótica y Mecatrónica’, un grupo de prestigio nacional e internacional, cuya dirección web es https://arm.ual.es/arm-group/. Hoyo sigue, evidentemente, sus líneas de investigación, “relacionadas principalmente con sistemas de medida, comunicaciones y tratamiento de señales, modelado y simulación, control automático, métodos computacionales, robótica y mecatrónica”. Dirigido por Manuel Berenguel, desarrolla actividades, además de en la UAL, “en cuatro importantes centros de investigación a través de los correspondientes convenios, como el CIEMAT- Pataforma Solar de Almería, el Centro Mixto CIESOL, la Estación Experimental de la Fundación Cajamar y el Centro IFAPA”. Además, el grupo pertenece al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 y colabora con la Cátedra COEXPHAL-UAL. Ha fundado el Laboratorio de Robótica Avanzada y el 3D – Lab, “en colaboración con el grupo del profesor Fernando Aguilar”.

Siguiendo con el ciclo ‘Ciencia de andar por calle’, hay prevista otra cita para el próximo 6 de mayo, viernes, con un cambio en la temática abordada. Mismo lugar, Plaza Pablo Cazard, mismo horario, las ocho de la tarde, en esa ocasión el título de la charla será ‘Una conversación orgásmica’. Será impartida por la psicóloga y sexóloga Laura Marcilla, Premio Andalucía Joven 2021 por su promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en la juventud. Desvelará varias cuestiones clave del orgasmo a través de la formulación preguntas, partiendo de los distintos nombres que recibe y los tipos en los que cabe dividirlo, planteando para qué sirve y pasando por los motivos de que se finja o por la ‘brecha orgásmica’, hasta desmitificar si existen trucos que se pueden considerar ‘infalibles’ para obtenerlo: “Ciencia y placer de la mano para tener una conversación orgásmica”.