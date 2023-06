Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cooltural Fest y Murmura Alpujarra en el primer Anuario de Festivales Accesibles

viernes 09 de junio de 2023 , 16:28h

La sala Showcase de The Music Station de Madrid ha sido escenario esta semana de la presentación de una guía realizada por la asociación PREDIF, Fundación ONCE y Fundación Music For All

La asociación PREFID junto con la Fundación ONCE y la Fundación Music For All han presentado esta semana en Madrid el primer Anuario de Festivales Accesibles. Una publicación de que Almería, ciudad y provincia, puede presumir porque de los ocho incluidos en la relación se encuentra Cooltural Fest, el festival que coorganiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, y también el festival Murmura Alpujarra, donde en este caso hace lo propio la Diputación Provincial, ambos con el trabajo continuado por la inclusión y la igualdad que viene desempeñando Crash Music, a través de la propia Fundación Music For All.

Además de Cooltural Fest y Murmura Alpujarra, la relación se completa con B-Side Festival (Molina de Segura, Murcia), Sonorama Ribera (Aranda de Duero, Burgos), Som Festival, VESU Oviedo (Asturias), Festival Literario Salitre (Valencia) y Mallorca Live Festival.

El acto contó con la presencia de representantes de las tres organizaciones y se contará con la actuación de las artistas María Ruiz y La Mare, acompañadas de varios bailarines de la Fundación AMÁS Escena. La presentación contó con intérprete de Lengua de Signos Española, lazo de bucle magnético y mochilas vibratorias.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, apunta que “para nosotros es un orgullo que Cooltural Fest, además de ser ya un punto imprescindible en el mapa de festivales de nuestro país, tenga también ese carácter que lo hace referente en el mundo de la inclusión, hasta el punto de ser considerado el festival más inclusivo de Europa”.

La diputada provincial de Cultura y Cine, Almudena Morales, se ha mostrado orgullosa de que la provincia brille en todo el país más allá de por su dinamismo cultural por ser un referente en el binomio cultura e inclusión: "Estamos muy satisfechos de que organismos tan importantes como PREFID y Fundación Once hayan incluido a estos dos festivales almerienses dentro del Anuario de Festivales Accesibles. Desde Diputación felicitamos a Music for All y Crash Music por su apuesta por la cultura para todos, sin distinciones".

La Fundación Music For All analizó hace unos años la situación de los festivales y concluyó en su informe que “no se estaba haciendo nada, más allá de lo que la ley obligaba a los promotores: una plataforma adaptada y unos baños accesibles, que muchas veces ni cumplían con la normativa básica”. En este sentido, Diego Ferrón, uno de los responsables de Crash Music, que promueve Cooltural Fest y Murmura Alpujarra, apunta que “hacer un festival accesible no requiere muchas veces de una gran inversión económica, sino que es más importante la voluntad de querer hacerlo”.

Además de detallar los datos más importantes de cada festival y las actividades relacionadas con los mismos, el anuario ofrece información sobre las condiciones de accesibilidad de cada uno, los productos de apoyo disponibles destinados a las personas con discapacidad, así como la información referente al funcionamiento y los medios de transporte, servicios de restauración, alojamiento y la realización de otras actividades, visitas turísticas y recursos de interés en cada emplazamiento donde se celebra el festival y sus alrededores.

A lo largo del documento también encontrarán diferentes alusiones y tips sobre la inclusión y adaptaciones existentes para el desarrollo de los festivales de manera inclusiva.