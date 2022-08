ESPAÑA Correos y la UPAEP colaboran para fortalecer sinergias en Latinoamérica facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La UPAEP es un organización formada por 28 países y territorios, cuya misión es fortalecer la integración regional del sector postal para ofrecer un servicio de calidad a través de la cooperación, así como la reforma y modernización del sector Correos y la Unión Postal de las Américas, España y Porgugal (UPAEP) han firmado un acuerdo de colaboración que contribuirá a fortalecer sinergias en América Latina. El acuerdo ha sido suscrito por Juan Manuel Serrano, Presidente de Correos, y Franklin Costa, Secretario General de la UPAEP, en el marco del foro de la UPAEP celebrado en Madrid recientemente.

La UPAEP es una organización formada por 28 países y territorios, creada en 1932 con sede en Montevideo (Uruguay). Su misión es fortalecer la integración regional del sector postal para ofrecer un servicio de calidad a todas las personas a través de la cooperación, así como la reforma y la modernización del sector. España es miembro de la UPAEP, en cuyos trabajos participan tanto Correos, como operador designado, como el Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

En virtud del acuerdo, Correos y la UPAEP impulsarán acciones para desarrollar los servicios postales en beneficio de todos los territorios miembros, particularmente en lo referido al impulso de la paquetería internacional y el desarrollo del comercio electrónico en la región, con la posibilidad de aprovechar las soluciones de transporte aéreo que ofrece Correos a través de su línea de negocio de “Correos Cargo”.

También se establecerán vías de colaboración dirigidas al fortalecimiento tecnológico de los operadores de la región y la creación de una eventual plataforma de e-commerce regional, así como al desarrollo de servicios financieros postales y servicios postales sostenibles y el intercambio de acciones formativas en materia de comercio electrónico, avance electrónico de datos, contabilidad analítica y seguridad postal.

También se potenciará el desarrollo de la Filatelia y se realizarán acciones para dar visibilidad y desarrollar la contribución del sector postal a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Foro de la UPAEP

El foro de la UPAEP, celebrado en Madrid del 26 al 29 de julio, ha supuesto un punto de encuentro y de debate abierto para los representantes de todos los operadores postales de Latinoamérica que contribuirá a avanzar juntos y hacer frente a los retos actuales del sector, aportando nuevos conocimientos y proyectos para impulsar en los correos de la región latinoamericana.

El foro ha facilitado el desarrollo de proyectos conjuntos y la generación de nuevas oportunidades de negocio, aportando valor más allá del mercado postal tradicional. Correos ha compartido con la UPAEP su estrategia de negocio en materia de servicios financieros, servicios digitales y transporte aéreo de mercancías, consolidando los vínculos con los operadores latinoamericanos y reforzando su posición como operador logístico de referencia en la región y su imagen de marca en el ámbito internacional.

