Capital Corte de tráfico en la zona de La Goleta lunes 14 de febrero de 2022 , 16:45h

El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de la ejecución de las obras de urbanización en el sector SUP ACA 07/98, junto al barrio de La Goleta, promovidas por la junta de compensación, a partir del día 24 del presente mes febrero quedará cortado al tráfico rodado y tránsito peatonal el camino o ciclo calle que delimita exteriormente la zona de actuación, quedando incluido este espacio dentro del vallado de obra. El desarrollo de los trabajos en esta zona resulta incompatible con el paso de vehículos, viandantes y ciclistas por dicho camino, siendo esta una zona sobre la que está prevista llevar a cabo rellenos con tierras y trabajos propios de urbanización de la zona verde (EL6).

