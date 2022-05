Almería Costas inicia obras de emergencia en las playas afectadas por el temporal de abril lunes 09 de mayo de 2022 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los trabajos comenzarán de forma simultánea en tres playas: Balerma, en el término municipal de El Ejido, Vera-Natsum, en Vera, y Aguadulce, en Roquetas de Mar El Servicio provincial de Costas inicia esta semana los trabajos de aportación de arena para reparar los daños causados en el litoral de Almería por el temporal marítimo de viento y lluvia registrado entre finales del pasado mes de marzo y principios de abril, y que dio lugar a la declaración de obras de emergencia el pasado 12 de abril por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). Las aportaciones de arena, con un total de 162.030 metros cúbicos para toda la provincia, cuentan con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Los trabajos comenzarán esta semana en las playas de Balerma (término municipal de El Ejido), Vera-Natsum (Vera) y Aguadulce (término municipal de Roquetas de Mar). Así, en el término municipal de El Ejido, las obras consistirán en la aportación de arena procedente de trasvase a las playas de Balerma (22.550m3) y de Guardias Viejas (9.380m3). El coste de esta actuación se cifra en 362.376€. En el playazo de Vera (zona de playa Vera-Natsum), que también resultó seriamente dañado por el temporal, Costas realizará una aportación de 25.000m3, con un presupuesto de 108.785€, mientras que en Aguadulce (término municipal de Roquetas de Mar), se realizará una aportación de 14.800m3 de arena en la zona de playa Serena. Esta última actuación cuenta con un presupuesto de 212.626 euros. Actuaciones en el resto de la provincia El resto de actuaciones previstas son las siguientes: - En el término municipal de Adra, las obras consistirán en la aportación de arena procedente de trasvase a la playa de Guainos Bajos (5.000m3) y en las de la zona de La Habana y Astillero, a levante de la desembocadura del río Adra (10.000m3). La actuación contará con un presupuesto de 132.485€. - En el término municipal de Cuevas del Almanzora, las obras contempladas por Costas son la aportación de arena de cantera en la playa de Quitapellejos (14.000m3), así como en el resto de playas del término municipal que lo precisen (2.000m3). También está prevista la reparación de un tramo del pretil del paseo marítimo del Pozo del Esparto afectado por el temporal. El coste de las actuaciones será de 249.677 euros. - En el término municipal de Carboneras, las obras consistirán en la aportación de arena procedente de trasvase a la playa del Ancón (29.500m3). El coste de esta operación será de 105.417 euros. - En el término municipal de Níjar, las actuaciones contempladas son la limpieza, rasanteo y perfilado de las playas afectada por el temporal. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 47.089€. - En el término municipal de Mojácar, la actuación consistirá en la aportación de arena procedente de trasvase a viarias playas del municipio (11.800m3). El coste será de 77.756€. - En el término de Garrucha, se realizará un trasvase de 8.000m3 de arena en la playa de Garrucha, actuación que cuenta con un presupuesto de 35.625€. - En el término municipal de Pulpí, la obra contemplada es la aportación de arena de cantera a varias playas de San Juan de los Terreros (5.000m3). El presupuesto estimado es de 86.467€. - Por último, en la capital, está prevista una única actuación en la playa de El Perdigal, a poniente de la barriada de Costacabana, donde Costas aportará 5.000 metros cúbicos de arena. El coste de esta actuación es de 79.118€. En este último caso cabe señalar que, según los estudios elaborados por Costas, la única playa del término municipal de Almería capital afectada por el temporal marítimo de viento y lluvia registrado en los días precedentes al 9 de abril, fue la de El Perdigal, donde sí se evidenció una erosión con pérdida de arena. El informe remitido por el Ayuntamiento de Almería a la Subdelegación del Gobierno y al Servicio provincial de Costas admite que, en la mayor parte de las playas del término municipal, no se observan daños apreciables a causa o por efecto del citado temporal, estando las mismas en perfecto estado y sin necesidad de recibir aportación extraordinaria de arena, habiéndose solicitado, por parte de la Subdelegación, informe al Servicio provincial de Costas. Las distintas obras serán realizadas por Tragsa (actuaciones en los términos municipales de Adra y El Ejido); Construcciones Glesa (actuaciones en los términos municipales de Carboneras, Vera y Cuevas del Almanzora) y Construcciones Sando (actuaciones en los términos municipales de Roquetas de mar, Almería, Mojácar, Garrucha y Pulpí). Por su parte, las empresas Aima Ingeniería, Viasur Prevención e Ingeniería y Atenea Seguridad y Medio Ambiente se encargarán, respectivamente, de las distintas labores de vigilancia ambiental y de coordinación de la seguridad y salud en las actuaciones previstas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

