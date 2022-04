Almería Crespo acompaña Hdad Santo Sepulcro de Almería

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha acompañado este Viernes Santo a la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de Los Dolores en su estación de penitencia por las calles de la ciudad de Almería. Crespo, quien ha destacado la sobriedad de El Entierro, ha asegurado que la Semana Santa de 2022 "pasará a la historia colectiva de todos los almerienses" después de dos años sin celebraciones como consecuencia de la pandemia. Crespo ha incidido en que la Semana Santa une fe, devoción, cultura y tradición, además de resaltar su relevancia social y económica para la comunidad andaluza.

