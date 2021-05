Crespo celebra que la exportación hortofrutícola de Almería rebasara los 3.074 millones en pandemia

viernes 14 de mayo de 2021 , 20:21h

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha destacado el "comportamiento ejemplar que han tenido los agricultores andaluces desde el inicio de la pandemia", y ha elogiado, en particular, al sector hortofrutícola almeriense por ser capaz de elevar un 1,6% sus exportaciones en los doce primeros meses de pandemia (de marzo de 2020 a febrero de 2021), hasta alcanzar los 3.074 millones de euros.



Crespo ha visitado las instalaciones de Caparrós Nature, acompañada por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, donde ha aplaudido la capacidad de sus responsables para "romper barreras" y continuar con su expansión hacia el mercado asiático. "Queríamos celebrar San Isidro Labrador visitando una de las empresas más importantes de Andalucía, que ambiciona seguir creciendo, creando empleo y exportando la calidad suprema de sus productos como el tomate cherry Lobello y de la sandía Caparrós Premium a los mercados de medio mundo", ha señalado.



El Grupo Caparrós es un claro ejemplo de la apuesta firme y decidida por la producción integrada como sistema de producción sostenible que garantiza la protección medioambiental, la calidad de los productos y la seguridad alimentaria. "Además, da respuesta a una creciente demanda de los consumidores", ha resaltado la consejera, que ha recordado que la agricultura almeriense es referente mundial en técnicas de control biológico, cultivando bajo estas técnicas más del 80% de la superficie invernada.



Por su parte, el alcalde de Almería ha subrayado que "Grupo Caparrós es un referente en hacer las cosas bien" y fruto de ello ha sido su crecimiento sostenido en los últimos tiempos, "dando la posibilidad de trabajar a muchas familias de la provincia", motivo por el que "estamos agradecidos". Fernández-Pacheco ha insistido en que los principios que rigen a esta empresas son "un ejemplo" de la agricultura sostenible que caracteriza a Almería, no solo desde un punto de vista productivo, sino también social.



Igualmente, el primer edil ha reseñado la "sensibilidad" de la consejera de Agricultura, que "demuestra a diario la cercanía" que el sector necesita de la Administración. "Estamos viviendo un antes y un después con respecto al trato de la Junta de Andalucía con la ciudad de Almería", ha resaltado.



Proyecto 'Red Biological'



El control biológico en los cultivos de primavera es fundamental, motivo por el que la Consejería de Agricultura colabora con Fortyfruta en la campaña "I love Bichos". Se trata de una seña de identidad del campo almeriense, que da calidad y prestigio a la producción, reduce el uso de químicos y garantiza un mejor control.



"Para esta campaña se prevé un crecimiento del 20% de la superficie del cultivo de sandía con control biológico y del 11% en la de melón, pero es necesario seguir trabajando desde la Administración con las empresas, los técnicos y los agricultores", ha señalado Crespo. De hecho, desde la Consejería "hemos puesto en marcha el proyecto 'Red Biological', de fincas demostrativas, en cultivos hortícolas protegidos en Almería". Una iniciativa que se ha activado también en Granada, Jaén y Sevilla, para el olivar, y en Huelva y Sevilla para cítricos. "El objetivo es que la ampliación de la superfice no se frene y que seamos capaces de vender al exterior la calidad y el control biológico que aplicamos a los cultivos", ha añadido.



El buen comportamiento de los precios de la sandía y el melón durante la campaña 2019-20 hace prever un crecimiento de la superficie en cultivo del 1% y del 2%, hasta las 10.800 y las 2.900 hectáreas, respectivamente. De hecho, la campaña de primavera ha arrancado con precios aceptables y la consejera ha confiado en que permita "acabar con los dientes de sierra" que vienen sufriendo los productores.



Por último, Crespo ha destacado que "la Junta de Andalucía apoya a un sector líder para la economía de la comunidad" y considera la integración de empresas para ganar en dimensión una posibilidad para "hablar de tú a tú a los mercados", entendiendo que "estando unidos se abren más posibilidades".