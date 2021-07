Deportes Cristian Rodríguez registra una velocidad media de 41,38 Km/h en el Tour de Francia jueves 08 de julio de 2021 , 12:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ejidense registra una velocidad media de 45,74 Km/h en llano, 42,82 Km/h en media montaña y 33,19 Km/h en montaña El Tour atraviesa su ecuador tras el paso por el Mont Ventoux y más de 1.800 kilómetros de esfuerzo y paisaje. Para conocer el rendimiento de los exhaustos participantes durante el recorrido, una guía de apuestas llamada Kelbet ha calculado las velocidades medias de los ciclistas españoles durante estas 11 etapas. Enric Mas, del equipo de Movistar, es de momento el ciclista español más rápido del Tour y registra una velocidad media de 42,66 Km/h. En las etapas de llano, Mas mantiene una velocidad media de 46,06 Km/h, cifra que en media montaña llega a 43,29 Km/h y 35,64 Km/h en montaña. Todas ellas las cifras más altas para los ciclistas españoles que participan en el Tour. Ciclista Dorsal Equipo Velocidad media Llano Media montaña Montaña Enric Mas 65 Movistar 42,66 46,06 43,29 35,64 Pello Bilbao 162 Bahrain-Victorious 42,58 46,01 43,29 35,56 Alejandro Valverde 67 Movistar 41,85 45,81 43,02 34,04 Ion Izaguirre 187 Astana 41,83 45,60 42,30 34,80 Jonathan Castroviejo 23 Ineos 41,72 45,62 42,80 34,82 Omar Fraile 184 Astana 41,60 45,60 42,38 33,25 Víctor de la Parte 204 TotalEnergies 41,45 45,77 42,45 33,25 Alex Aranburu 182 Astana 41,39 45,56 42,83 32,57 Cristian Rodríguez 206 TotalEnergies 41,38 45,74 42,82 33,19 Imanol Erviti 63 Movistar 41,35 46,01 42,50 32,58 Iván García Cortina 64 Movistar 41,23 46,05 42,93 32,00 Rubén Fernández 92 Cofidis 41,19 45,75 42,53 32,40 Jesús Herrada 94 Cofidis 41,14 45,56 42,08 32,84 Jorge Arcas 62 Movistar 40,97 45,71 41,95 32,59 Carlos Barbero 192 Qhubeka 40,86 46,02 41,86 32,00 Carlos Verona 68 Movistar 40,83 45,61 42,33 32,40 Media españoles 41,50 45,78 42,59 33,37 Media total 41,43 45,85 42,41 33,03 Cifras en Km/h. Pello Bilbao le sigue en este listado con una velocidad media de 42,58 Km/h. El vasco registra una velocidad media de 46,01 Km/h en llano, cifra que en media montaña desciende a 43,29 Km/h y a 35,56 Km/h en montaña. El equipo al que pertenece Bilbao, el Bahrain-Victorious, es además el conjunto con representación española más rápido, con una media de velocidad de 42,58 Km/h. El tercer español con mayor velocidad media es Alejandro Valverde, nuevamente del equipo Movistar, con 41,85 Km/h. Valverde tiene en llano una velocidad media de 45,81 Km/h, indicador que en media montaña desciende a 43,02 Km/h y a 34,04 Km/h en montaña. La media de velocidad de los ciclistas españoles es de 41,50 Km/h, siete décimas más que la media general del Tour (41,43 Km/h). Equipo Velocidad media Bahrain-Victorious 42,58 Ineos 41,72 Astana 41,61 Movistar 41,48 TotalEnergies 41,41 Cofidis 41,17 Qhubeka 40,86 Cifras en Km/h. La velocidad media de los ciclistas en el Tour de Francia es un indicador que ha crecido constantemente desde su primera edición en 1903. Maurice Garin, ganador en aquel primer año, registró una velocidad media de 25,68 Km/h. El año pasado, la velocidad media de Tadej Poga?ar fue de 39,87 Km/h. Tadej Poga?ar es precisamente el ciclista con mayor velocidad media del presente Tour de Francia, con 42,98 Km/h. Aunque la diferencia entre ambas cifras puede parecer a simple vista algo dispar, hay que tener en cuenta que todavía quedan varias etapas de montaña, que bajarán las medias de todos los ciclistas. *** Sobre kelbet.es Kelbet.es es la guía española de referencia para los aficionados a las apuestas deportivas, los juegos online y el póker. Su objetivo es mejorar el entretenimiento online de miles de usuarios/as a través de información relevante sobre los mejores torneos y ligas de fútbol, baloncesto, tenis y otros deportes. También ofrece reviews y guías sobre juegos de casino online, póker y otros muchos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

