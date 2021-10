CSIF clama contra la reducción de 800 profesionales del SAS en Almería

jueves 21 de octubre de 2021 , 17:13h

Bajo el lema ‘no sobra nadie’, la central sindical ha participado, junto a otros sindicatos del sector, en una concentración en el Hospital Materno Infantil





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, junto a CCOO, SATSE, SMA y UGT, se ha concentrado esta mañana contra la reducción de más de 800 profesionales del Servicio Andaluz de Salud en la provincia que fueron contratados para refuerzo por la Covid y que ahora serán despedidos, según los planes de la Administración sanitaria. Esta acción sindical se enmarca en un calendario de movilizaciones autonómico que continuará el próximo 28 de octubre y el 4 de noviembre. El sindicato recuerda que esta medida afecta a más de 8.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública en Andalucía.



CSIF, que es la primera fuerza sindical multiprofesional del SAS, reclama “una apuesta firme por la sanidad pública de calidad, que ya antes de la pandemia acumulaba un déficit de personal enorme, y que no se puede permitir prescindir ahora de tantos profesionales, no solo desde un punto de vista asistencial inmediato, hay que tener en cuenta que las listas de espera siguen engrosando y hay que darle un servicio público de calidad a la ciudadanía y minimizar la sobrecarga de trabajo al que han estado sometidos todas las plantillas del SAS”, ha matizado Antonio Moreno, responsable de Sanidad de CSIF Almería.



Bajo consignas como “No sobra nadie en la sanidad pública andaluza” o “No más maltrato, sí más contratos”, CSIF ha recordado que, “gracias al trabajo, dedicación y esfuerzo de los profesionales de la Sanidad hemos sobrevivido a una pandemia que ha requerido un esfuerzo enorme y no podemos consentir que ahora 8.000 de los 20.000 profesionales contratados vayan a la calle”, porque sería una oportunidad perdida para intentar paliar al gran carencia de personal que existen en todas las categorías en la sanidad pública andaluza y que se remonta a antes de la Covid-19”, ha explicado Moreno