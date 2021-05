CSIF denuncia una tasa de temporalidad del 61% en la Agencia Sanitaria del Poniente

lunes 17 de mayo de 2021 , 15:11h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Según los datos que maneja el sindicato, más de la mitad de los más de 1.600 trabajadores y trabajadoras que se no son fijos en dicha agencia, tienen contratos precarios de menos de seis meses de duración





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia la elevada tasa de temporalidad que registra la plantilla de la Agencia Sanitaria del Poniente, en concreto, según los datos que maneja el sindicado, más de un 60 por ciento de los 2.653 profesionales de dicha agencia tiene contratos o bien como interinos o bien como personal eventual.



Estas cifras además desprenden que, de los 1.600 trabajadores y trabajadoras de los centros de la agencia pública con relación contractual temporal, el 50 por ciento (819 de ellos) tienen contratos eventuales, es decir en precario, con una duración menor de seis meses.



En este sentido, CSIF considera que estos datos son demoledores y muy preocupantes “no puede ser que de una plantilla de más de 2.600 profesionales solo haya un 36 por ciento del personal fijo. No podemos consentir esta falta de calidad en el empleo de las agencias”, ha subrayado Antonio Moreno, responsable provincial de Sanidad de CSIF. “La Administración pública ha usado las agencias para ocultar las cifras de temporalidad a las normativas europeas que denunciaban el exceso de eventualidad en el SAS, entre otros sistemas de empleo público de nuestro país”, ha añadido.



Por colectivos profesionales, la tasa de temporalidad (interinidades y eventuales) es de un 28 por ciento entre las trabajadoras y trabajadores de enfermería y un 26 por ciento en los técnicos en cuidados de enfermería, seguidos por el 18 por ciento del personal facultativo y el 14 por ciento de los celadores.



Tal y como señalan estas cifras, si nos centramos en el personal eventual, de nuevo enfermería y los técnicos en cuidados de enfermería, ambos colectivos profesionales con un 31 por ciento de la temporalidad, son los que cuentan con menor calidad laboral dentro de la agencia pública.



Por otro lado, uno de cada dos profesionales con contrato temporal es interino, y la tasa más elevada en esta variante la registran los médicos, con un 26 por ciento, es decir unos 212 facultativos y facultativas. Un 25 por ciento de las interinidades, unos 197 profesionales, corresponde al colectivo de enfermería.



Ante este panorama, CSIF no entiende que el SAS no haya incluido a la Agencia Sanitaria del Poniente y a su personal en la Oferta de Empleo Público de Estabilización, tras la orden que recibió del Tribunal Europeo indicándole la idoneidad de afianzar las plantillas para eliminar la alta tasa de eventualidad.



Con todo, la central sindical reclamó, recientemente a la Administración, la cobertura de interinidades de todas las vacantes que habían quedado tras la marcha de profesionales que habían tomado posesión de plazas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya que estas plazas están dotadas presupuestariamente. “Sin embargo, esta no puede ser la única medida que se adopte desde la Consejería, es necesaria una revisión estructural de la plantilla que garantice unos mínimos parámetros de optimización en los contratos del personal de la sanidad y más después del último año marcado por la pandemia de la COVID”, ha querido resaltar Moreno.



En esta línea, el responsable de Sanidad ha vuelto a reiterar que la estabilización de las plantillas supone una “demanda prioritaria” de la central sindical y la recordado que CSIF mantiene su “mano tendida” para colaborar y participar en cualquier proceso de negociación que permita aumentar la calidad en el empleo de los trabajadores de la citada agencia, reduciendo lo máximo posible la tasa de eventualidad.