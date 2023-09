Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

CSIF llevará al SAS a los tribunales por el bloqueo de la Bolsa de Empleo

miércoles 20 de septiembre de 2023 , 13:30h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, emprenderá acciones legales contra el SAS en los tribunales por la paralización de la Bolsa de Empleo Temporal y el consiguiente perjuicio a los profesionales.

En el caso de la provincia de Almería esta situación podría afectar a más de 15.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad, todos ellos a la espera de ver reflejada en dicha Bolsa su puntuación por méritos realizados durante el periodo de trabajo de la pandemia o también de las nuevas acciones formativas realizadas, así como titulaciones académicas, lo que además supone que este personal cuenta con mayor experiencia y mejor formación para desempeñar las funciones requeridas en cada categoría.

El sector de Sanidad de CSIF critica que con este bloqueo el SAS incumple el pacto sobre sistemas de selección de personal temporal suscrito entre la Administración sanitaria y las organizaciones sindicales presentes en Mesa Sectorial. La central sindical ha anunciado que, además de las acciones legales, tiene previsto trasladar este incumplimiento de la actualización de las listas al Defensor del Pueblo Andaluz y las consecuencias que esto ocasiona para los aspirantes.

El Sector de Sanidad de CSIF ha calificado de “incomprensible” la pasividad del SAS y ha instado a la Administración autonómica que, de forma urgente, se publiquen los listados definitivos de todas las categorías de la Bolsa del SAS del corte de 2022. El sindicato ha señalado que este retraso es “sumamente injusto” para los aspirantes a un empleo público que han dedicado mucho tiempo y recursos económicos en formación y han firmado contratos precarios, alejados de sus domicilios para sumar puntos de servicios prestados dentro del sistema.

Además, CSIF ha advertido que la paralización de las bolsas provoca que las contrataciones de profesionales se hagan con listados antiguos en los que no se recogen méritos que los aspirantes tienen desde hace años. Para el sindicato la inactividad del SAS “pone en entredicho la credibilidad de la propia institución, puesto que no está justificado que, a día de hoy, no estén actualizados los listados”.

Según la central sindical el SAS “se excusa en la falta de personal para desarrollar el trabajo de las distintas comisiones de valoración para justificar los retrasos de los listados, sin importarle dejar en la estacada con su ineficacia a miles de profesionales que ven congelada su puntuación en bolsa desde hace años, con el perjuicio que genera en contratos y retribuciones”.

En este punto y ante la impotencia demostrada del SAS, el sector de Sanidad de CSIF exige contratar personal para cumplir con su obligación de baremar y actualizar listados en tiempo y forma, así como asumir responsabilidades ante la falta de candidatos en bolsa y la fuga de profesionales a otras comunidades autónomas donde sí funcionan las bolsas de trabajo.

Lamentablemente, según CSIF, el SAS no cumple sus compromisos y por ello el sindicato actuará con toda contundencia con el objetivo de devolver a los candidatos en bolsa su derecho e ilusión por trabajar en el SAS.

Firmas en apoyo a la petición

CSIF ha recordado que ya son más de 1.500 las firmas recogidas a través de la plataforma change.org puesta en marcha el pasado junio y que sigue abierta para apoyar la petición de la central sindical de poner fin al atropello que supone el retraso de la actualización de las listas.

Ante la inacción de la Administración sanitaria, el sindicato ha señalado que, si no se resuelve este asunto antes del próximo corte del 31 de octubre, desde la central sindical está previsto iniciar una campaña de protestas y convocar una macroconcentración en la capital andaluza.