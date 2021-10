Sociedad ¿Cuáles son los componentes de la gestión de API? Escucha la noticia Con los avances en la transformación digital, cada vez más organizaciones reconocen el valor de las API. Dependiendo del objetivo del usuario, una API puede proporcionar diferentes beneficios. Por ello, los procedimientos varían de un desarrollador de API a otro. Sin embargo, independientemente de las preferencias específicas, algunos principios de la gestión de APIs (APIM) no pueden dejarse de lado. En este sentido, a continuación se presentan algunos componentes clave de gestión de la API a tener en cuenta. Puerta de enlace de la API Como su nombre indica, las pasarelas de API son los puntos de entrada de acceso a cualquier plataforma de gestión de API. Sirve de puente para la conexión entre un cliente y la plataforma. En todas las comunicaciones de la API, la pasarela actúa como un interceptor. Así, cuando un cliente realiza una llamada a la API, la pasarela intercepta la llamada, la transfiere a los microservicios adecuados y se asegura de que el cliente reciba una respuesta completa. Dependiendo del propósito de la API y de las preferencias de sus desarrolladores, las funciones de las pasarelas de la API varían. Tomemos como ejemplo una plataforma de comercio electrónico. Una pasarela API puede ayudar a desplegar un punto final para que los clientes recuperen todos los detalles del producto con una sola solicitud. En este ejemplo, una pasarela API es responsable de funciones como las características del producto y las reseñas de compra. Los beneficios de las pasarelas API para los desarrolladores son infinitos. En general, las pasarelas de API permiten a los desarrolladores crear y publicar APIs. Los siguientes son beneficios más específicos: Puede adjuntar un sistema de facturación de API para APIs monetizadas.

Ayuda a proteger las APIs del abuso a través de servicios de autenticación y procedimientos de limitación de tarifas.

Ayuda a entregar todos los servicios en una sola fuente, incluso si se añaden nuevas APIs o se eliminan las antiguas. Portal para desarrolladores Un portal para desarrolladores se centra en los desarrolladores de un cliente. Les proporciona la información necesaria para utilizar una determinada API. Por lo general, un portal para desarrolladores, también conocido como dev portal, sirve de interfaz entre las API o los SDK y sus interesados. Los portales de desarrolladores suelen ayudar a los desarrolladores de APIs a determinar las estadísticas de uso de las mismas y el rendimiento general de sus APIs. También ayudan a los desarrolladores a desplegar cómodamente nuevas funciones y a asegurarse de que las existentes están en buen estado.

La introducción de las API abiertas ha trazado una nueva relación de trabajo entre clientes y socios. Para los proveedores de software, el componente del portal de desarrollo de una solución de gestión de APIs permite a terceros crear servicios complementarios para mejorar sus capacidades.

Los portales de desarrollo pueden ayudarle a dar a conocer su negocio a nuevos clientes y aumentar el compromiso mediante el intercambio de ideas a través del portal. También puede beneficiarse de un proceso de incorporación sencillo a través de plataformas de intercambio de conocimientos fáciles de usar a través del portal, lo que permite a los equipos de la API crear productos más rápidamente. Documentación de la API Uno de los componentes clave de la gestión de la API es la documentación. Al patrocinar una plataforma de gestión de API, la documentación de la API actúa como una guía de referencia que establece las políticas de uso y las condiciones generales de utilización. Proporciona detalles críticos como las funciones y clases necesarias para trabajar con una API en particular. Además, la documentación de la API proporciona a los consumidores de la API una gran experiencia y puede mejorar sus tendencias de adopción. Componente de monitorización y análisis de la API Crear una API es una cosa; mantener el progreso es otra. Este componente de gestión de la API es muy crucial para toda plataforma de gestión de la API. Como se suele decir, no se puede controlar lo que no se puede medir. El componente Seguimiento de la API y el análisis permiten a los desarrolladores la capacidad de medir el éxito de sus programas de API.

La monitorización y el análisis de la API implican varias métricas que abarcan desde la ingeniería de la API hasta el seguimiento del crecimiento de los clientes. Algunas de las métricas incluyen el rendimiento, el tiempo de actividad, la retención de clientes, la conversión de los desarrolladores y el compromiso de los clientes. En general, las APIs hacen posible que el software se relacione con otro software. Los componentes enumerados pueden permitir a los desarrolladores aprovechar las aplicaciones de manera eficiente para proporcionar nuevos casos de uso para el crecimiento.