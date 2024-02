Cuáles son los equipos con más posibilidades de ganar medallas en los CAU 2024

jueves 15 de febrero de 2024 , 18:42h

El Grupo Andaluz de Deporte Universitario -GADU- estableció un nuevo sistema de organización de los CAU, mediante el cual cada edición se realizará, a partir de ahora, en una sola sede que irá rotando año tras año. La primera va a ser la Universidad de Granada, a modo de demostración de su capacidad y de respaldo de las demás universidades andaluzas a su objetivo de albergar los EUSA Games 2028. No en vano, la UGR ya fue sede única en 2019, en aquel momento con motivo del quincuagésimo aniversario de su Centro Deportivo. Este jueves ha realizado la presentación de estos Campeonatos de Andalucía Universitarios y el consiguiente sorteo de los cuartos de final de las diferentes competiciones, contando con la asistencia de Universidad de Almería, y ha aprovechado para impulsar su candidatura a los referidos Juegos Europeos Universitarios.

La acción comenzará el día 24 de este mes con el campo a través y seguirá en marzo en dos periodos comprendidos en dos semanas consecutivas: entre los días 15 y 16 habrá natación, natación adaptada y taekwondo, y entre los días 19 y 21, por concentración de deportistas, el resto de las modalidades, que son rugby7, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, pádel, tenis y voleibol. La UAL competirá en todas ellas, excepto en rugby 7 femenino, pero necesita en baloncesto, tanto masculino como femenino, acceder a los cuartos de final a través de una previa a partido único que se disputará el próximo día 21 en la Pabellón Universidad de Almería. Las chicas se medirán a Cádiz a las 11.00 horas, y si vencen se medirán a Pablo de Olavide ya dentro del cuadro, y los chicos se la jugarán a partir de las 13.00 horas con Loyola para lograr la clasificación al cuarto de final contra un ‘coco’ como Málaga.

En cuanto a los deportes en los que sí se tenía el pase conseguido sin necesidad de previa, todos los equipos de UAL Deportes tienen rivales directos asignados para acceder a las semifinales y luchar por las medallas. En balonmano, en categoría femenina ha sido una de las cabezas de serie y se medirá a Sevilla en cuartos, y en categoría masculina la rival de los almerienses será la Universidad de Huelva. En fútbol sala femenino la UAL jugará contra Sevilla, y en masculino lo hará frente a Córdoba. Respecto a fútbol campo, la selección de chicas se enfrentará a Córdoba y la de chicos lo hará a Granada. En voleibol, con ambos equipos siendo cabezas de serie, el femenino se verá con Málaga y el masculino tendrá un duro cruce con Granada. El sorteo también ha establecido el cuarto de final de tenis, por equipos con un partido masculino, otro femenino y uno más mixto, tocándole a la UAL jugar contra Córdoba. Por último, en pádel y en rugby 7 se juega en una fase de grupos de la que saldrán las semifinales, sin necesidad de sorteo.

Manuel Calvo, responsable de Competiciones Externas de UAL Deportes, ha explicado que “ahora deben culminarse las previas en los casos de deportes con diez participantes para que se queden los ocho clasificados”, esperando un buen resultado de los choques que la Universidad de Almería jugará en baloncesto el miércoles de la próxima semana “como locales y frente a los mismos rivales que el año anterior”. De hecho, ha destacado que “los equipos llevan entrenando bien desde antes de Navidad y ahora, justo después de los exámenes, han empezado con una preparación mucho más intensa para preparar bien esos partidos”. Se tendrá participación en once competiciones de deportes de equipo, contando con previas y ya clasificados, y “sólo se queda fuera el rugby femenino, que al igual que el año pasado no conseguimos reunir a las chicas que efectivamente practican este deporte y que están matriculadas”.

En términos generales “las expectativas como siempre son buenas, con algunos deportes con más posibilidades que otros de lograr medalla, pero siempre con el espíritu que caracteriza a la Universidad de Almería, que es el de darlo todo en la pista o en el campo, y el trabajo que se viene haciendo siempre suele dar sus frutos al final”. Los grupos de entrenamiento han tenido un éxito rotundo de participación este curso, siendo la base de las selecciones, y los resultados son lo de menos: “Unos años se tienen más medallas, otros menos, pero siempre hemos dado la cara, siempre se ha luchado y siempre se ha estado hasta el último minuto con posibilidades de conseguir medallas, y esto viene gracias al trabajo que hacemos desde principios de curso, haciendo los grupos de entrenamiento, haciendo unas preselecciones y finalmente haciendo la convocatoria para ir a disputar la fase final”.

Calvo ha añadido que “ya todos los grupos han hecho una preselección y están preparándose la competición”. Algo más tarde “a diez días vista del campeonato, será cuando se cierren las convocatorias definitivas, siempre asumiendo que pueda surgir algún tipo de imprevisto y se produzca algún cambio, pero hay jugadores y jugadoras de sobra, bien preparados, que si no van al CAU en todo caso compiten en Municipales”. Los equipos “con más posibilidades” son los que se mantienen en lo más alto año tras año, “como siempre, voleibol masculino, que siempre parte como máximo favorito, y balonmano femenino, que también es tradición y que va con un bloque bastante completo”. Su brillo también es habitual en los Campeonatos de España. Se suman casi todos los demás en las buenas expectativas, “con muchas preseas ganadas con anterioridad en fútbol y fútbol sala masculino y femenino, y balonmano masculino y voleibol femenino, de tal modo que en prácticamente todos los deportes partimos con posibilidades podio”.

Ha recordado que “la novedad este año es que se van a incluir dos modalidades nuevas en deportes individuales, una el taekwondo, que no se ha disputado nunca, y otra el tenis, que vuelve tras muchos años”. Es complicado hacer una previsión de cómo le ira a la UAL en individuales, entre los que se incluye también el pádel: “Las parejas son nuevas, no repite ninguna de las que ya han estado jugando los últimos años, en tenis es la primera vez que participamos y no sabemos exactamente tampoco el nivel que podemos dar en esta competición, e igual ocurre con el taekwondo, y en natación sí tenemos a Sonia Aguilar, que ya el año pasado logró varias medallas de oro, que este año vuelve con muchas ganas y que esperemos que consiga los mismo éxitos”.

Manuel Calvo se ha hecho eco de las esperanzas: “Todos con muchas ganas de que llegue la competición, de que podamos demostrar el trabajo que se hace, y a ver si la suerte acompaña y podemos conseguir los mejores resultados, no sólo por la propia Universidad de Almería como institución, sino por los propios deportistas y técnicos que trabajan con mucha ilusión”.