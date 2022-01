Sucesos Cuatro vecinos de El Ejido detenidos en Adra por robo de combustible miércoles 26 de enero de 2022 , 18:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los hechos han ocurrido en la madrugada de este miércoles en la explanada de la calle Camino del Molino La Policía Local de Adra ha detenido, en la madrugada de este miércoles, a cuatro individuos, con domicilio en la localidad vecina de El Ejido por un presunto delito de robo de combustible “con fuerza en las cosas”. Los hechos han la ciudad ocurrido a las 02:00 horas en la explanada de la calle Camino del Molino. Los agentes se percataron de la presencia de dos individuos en la zona con actitud sospechosa, por lo que se acercaron a realizar comprobaciones en un vehículo junto a los sospechosos, comprobando que en su interior se encontraban otros dos individuos y una garrafa de plástico de 25 litros “con gasoil a media capacidad” y un destornillador de estrella. Asegurada la zona, los agentes procedieron a inspeccionarla y, a escasos 10 metros de distancia, según consta en las diligencias policiales, se podía ver un gran charco de gasoil junto al depósito de un camión aparcado junto al coche inspeccionado y que tenía el tapón forzado y varias marcas de algún tipo de herramienta, probablemente el destornillador de estrella encontrado en el asiento del vehículo inspeccionado. Además, los agentes encontraron una goma de 1,5 metros, aproximadamente, sobre el depósito, utilizada para la extracción de combustible, así como una botella de 1,5 litros a la que se le había practicado una abertura para que haga las veces de embudo. Tras los hechos la Policía Local informó al propietario del camión, quien confirmó a los agentes que el tapón se encontraba cerrado antes de los hechos acontecidos y las marcas que presentaba, previamente no las tenía, por lo que el afectado tramitará la correspondiente denuncia. Con todo, los agentes han procedido a la detención de estos cuatro individuos, habiendo sido informados de sus derechos. Acogiéndose a su derecho de no declarar, han sido puestos a disposición judicial, entregando las diligencias y los detenidos en el Puesto de la Guardia Civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

