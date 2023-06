Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Cuevas honra a su Patrona con la procesión este sábado 3 de junio viernes 02 de junio de 2023 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los eventos comenzaron ayer con el inicio del Triduo y la ofrenda floralLa Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada invita a todos los cuevanos y cuevanas a acompañar a la Madre de Cuevas del Almanzora Mañana sábado, de forma extraordinaria y por vez primera, se llevará a cabo la Misa y procesión en honor a la Patrona de Cuevas del Almanzora, Nuestra Señora del Carmen Coronada Patrona y Alcaldesa Mayor Perpetua del municipio. El Tríduo en honor a la Virgen comenzó ayer, cuando además se llevó a cabo la ofrenda floral que adornan el trono en su salida procesional de mañana. Esta tarde se lleva a cabo el segundo día de Tríduo y el sábado 3 de junio, y tras la misa con la participación del Orfeón Tomás Luis de Victoria y Ensamble Almansura, se realizará la procesión de nuestra Venerada Patrona Virgen del Carmen Coronada. El recorrido del desfile procesional también es distinto al que habitualmente se ha llevado a cabo los 16 de julio. De hecho, se parte de la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, baja por la calle de El Pilar, el Convento, Cruz Grande, Molinico, calle Granada y luego calle Almería, sale de nuevo a Avenida Barcelona, para subir por la calle de La Rambla y llegar a la Plaza de la Encarnación. Durante el recorrido se ofrecerán ‘petaladas’ y ‘cantos y música’ de la mano de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, la Hermandad de San Juan, la del Cristo del Perdón y la Caridad y los vecinos de la calle del Convento, la de María Santísima de los Dolores y la de la Asociación del Cristo de la Humildad y Paciencia. Los detalles de los elementos procesionales cuentan también con colaboración de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. De esta forma, la Virgen del Carmen Patrona de Cuevas del Almanzora, cuyo patronazgo nació vinculado a la minería del siglo XIX en nuestra localidad, recorrerá las calles del pueblo en un 3 de junio acompañada de los cuevanos y cuevanas que la honrarán como Madre de todo el pueblo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.