Capital Ampliar David Bisbal inaugurará el nuevo recinto de conciertos del Ferial viernes 16 de febrero de 2024 , 14:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El artista almeriense incluye su ciudad en lo que será su nueva gira ‘Tour Volaré 2024’ y las entradas saldrán en preventa el próximo viernes, 23 de febrero La ampliación del recinto de conciertos del Ferial ya tiene fecha y protagonista para su gran estreno: el sábado, 6 de julio, y con un concierto de la nueva gira de David Bisbal. El artista internacional almeriense no ha dudado en incluir su ciudad en lo que será su nueva gira, denominada ‘Tour Volaré 2024’, toda vez que, además, servirá para la puesta de largo del nuevo espacio ampliado que permitirá no sólo incrementar el aforo de manera significativa hasta superar con creces las 20.000 personas, sino también mejorar la confortabilidad y los servicios en su interior. Las entradas saldrán en preventa exclusiva el 23 de febrero a través de la plataforma Santander Music (https://www.santandersmusic.com/preventas/david-bisbal-gira) y permanecerá abierta en esta modalidad hasta el 26 de febrero. Ese día comenzará la preventa para suscritos a la página web oficial de David Bisbal (https://davidbisbal.com/) y el 27 de febrero será cuando se abra la venta general por el resto de canales habituales. El concierto será otra cita estelar del verano musical en la ciudad, tal y como viene cimentando el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, en un concierto que cuenta con la producción local de Crash Music, y la coordinación global de GTS, Universal Music y AA Music Management y el apoyo de Los 40 y Cadena Dial. No cabe duda de que la carrera de David Bisbal sigue de dulce. Si 2022 se cerró con el inolvidable concierto ofrecido en el Power Horse Estudio de los Juegos Mediterráneos, 2023 fue también un año muy especial para David Bisbal, con un amplio abanico de conciertos con entradas agotadas tanto en la gira de veinte noches en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, como en Sudamérica donde colgó el cartel de todas las entradas vendidas en su reciente gira. Además, el pasado mes de octubre estrenó el documental “Bisbal” con un rotundo éxito. Producida por Movistar+ y dirigida por el prestigioso director y productor español Alexis Morante, es una pieza audiovisual que recapitula en profundidad su trayectoria y su emocionante transformación, digna de un artista mundialmente apreciado y respetado, no sólo en la industria musical, si no por todos los amantes de la música. Ahora, tras el gran éxito de la gira ‘Me Siento Vivo’, se suma esta grata noticia de su nuevo ‘Tour Volaré’ con el que recorrerá España en los meses de estío. Desde el 1 de junio al 13 de agosto, pasará por Valencia, Pamplona, Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Almería, Tarragona, Alicante y El Puerto de Santa María. Si en ‘Me Siento Vivo’ David Bisbal reúne una mezcla de estilos musicales en los que destacan las bases de pop latino contrastado con algunas baladas románticas, propias su carrera, su nueva gira será otro nuevo recorrido por las canciones más recientes y su interminable colección de grandes éxitos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

