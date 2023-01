Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión David Bisbal, un almeriense ejemplar Diego Cruz Más artículos de este autor Por lunes 30 de enero de 2023 , 08:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería encontró hace muchos años en David Bisbal a uno de sus mejores embajadores, un artista internacional que presume de su tierra por el mundo. No es un descubrimiento decir que presumimos de su talento, de su capacidad para llenar teatros y grandes recintos allá por donde va, pero de lo que más nos sentimos orgullosos es de su ejemplaridad como almeriense. Porque ser almeriense es, además de un privilegio, una forma de entender la vida. Y David es una persona modélica que, por encima de todos sus éxitos profesionales, siempre ha crecido sin olvidar sus orígenes. Debemos recordarlo y es justo reconocerlo porque, sin duda alguna, sigue siendo nuestro mejor escaparate para promocionar playas, gastronomía, patrimonio, cultura, arte y buena gente. Porque todo esto y mucho más es Almería. Nadie puede discutir que Bisbal ha contribuido de forma inestimable al prestigio de Almería. Un reconocido artista que ha logrado tres Grammy Latinos, tres Billboard Latinos, tres World Music Award y dos Premios Ondas, entre otras muchas distinciones, es un excelente referente. Y, como de bien nacido es ser agradecido, el Ayuntamiento ha decidido nombrar a David Bisbal Hijo Predilecto de la Ciudad de Almería. Las razones son más que constatables y el anuncio de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, hace unos días simboliza el cariño, el respeto y lo mucho que Almería le debe al que, hoy poy hoy, es nuestro artista más internacional. Creo que, además, llega en un momento propicio, justo cuando David conmemora sus 20 años de éxitos sobre los escenarios. Se lo merece. Lo ha demostrado con hechos a lo largo de estas dos últimas décadas y tendrá un lugar muy especial en la historia de Almería recibiendo una de las máximas distinciones que puede otorgar un ayuntamiento. Su nombre quedará grabado para siempre junto a figuras de la talla del recordado Juan Rojas o del ex árbitro David Fernández Borbalán. Esperamos ese día, que pronto anunciaremos, con toda las ganas e ilusión. Mientras llega, solo nos queda desearle siempre lo mejor en lo personal y en lo profesional y, sobre todo, que nunca deje de ser esa persona humilde y ese almeriense de referencia que todos admiramos. ¡Enhorabuena! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 26 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)