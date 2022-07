Almería Ampliar De la Fuente pide ser relevado como subdelegado del Gobierno central lunes 18 de julio de 2022 , 13:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Manuel de la Fuente ha pedido ser relevado en su cargo de subdelegado del Gobierno en Almería por motivos de salud, según ha expresado él mismo en una comparecencia de prensa "urgente", después de meses en los que ha estado de baja precisamente por esa circunstancia. “Para mí ha sido un honor desempeñar el cargo de Subdelegado del Gobierno y representar al Gobierno de España en Almería durante cuatro años. Con sus momentos de dificultad, que los ha habido, siento que ha sido una experiencia extraordinaria, que me ha enriquecido notablemente”, ha dicho De la Fuente. "Creo que puedo irme satisfecho" ha dicho el subdelegado, que no ha desvelado quién le sustituirá. Manuel de la Fuente ha tenido un especial recuerdo para Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, que fue quien, en 2018, propuso su nombre como subdelegado y la confianza dada por los delegados del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Lucrecio Fernández, Sandra García y Pedro Fernández-Peñalver. Igualmente, ha agradecido la labor realizada por Juan Ramón Fernández, secretario general de la Subdelegación, que ha ocupado el cargo de subdelegado suplente durante todo el periodo de su convalecencia médica. De la Fuente ha apuntado como razones de su marcha los problemas de salud que ha sufrido en los últimos meses –una complicada intervención cardiaca- y una convalecencia en la que aún continúa inmerso. “Atendiendo principalmente a los consejos médicos que me recomiendan una vida tranquila y alejada del estrés y de las preocupaciones propias de mi actual responsabilidad, hoy le he comunicado al delegado del Gobierno en Andalucía mi deseo de ser sustituido como subdelegado del Gobierno de España en Almería, con carácter inmediato”, ha explicado ante los medios de comunicación. Manuel de la Fuente tomó posesión de su cargo como subdelegado del Gobierno el 13 de julio de 2018. En aquel discurso, se comprometió a impulsar, desde su cargo, los numerosos proyectos pendientes que acumulaba la provincia de Almería en ese momento. Cuatro años más tarde, ha señalado, todas las obras están en marcha, con una inversión directa que, en este periodo, se sitúa por encima de los 3.000 millones de euros. De la Fuente ha destacado la inversión en el tramo de alta velocidad Almería-Murcia, en la que se han licitado proyectos por 1.650 millones de euros, el 46% del total de los contratos licitados en el Corredor Mediterráneo desde 2018. “Hay asuntos que me hubiera gustado poder culminar y tenía una espinita clavada con la solución a la playa de Balerma. Este tema también ha podido encauzarse. Digamos que me voy moderadamente satisfecho”. En el capítulo de agradecimientos, el subdelegado del Gobierno ha agradecido el trabajo de los 7.300 empleados públicos de la Administración General del Estado que trabajan en Almería y ha destacado la labor e implicación de los 2.400 miembros que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia. "Nunca Almería ha tenido tantos proyectos en marcha" en carreteras, ha destacado el político, quien también ha puesto sobre la mesa las obras de la desaladora de Palomares, y ha destacado que habrá 52 metros cúbicos más de agua próximamente. Y por último ha hablado de que "al fin" esta provincia tiene "una estrategia de protección de su costa aprobada recientemente". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.