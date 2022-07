Almería De la Fuente se despide de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad miércoles 20 de julio de 2022 , 19:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha mantenido esta mañana sendas reuniones con los mandos de Policía Nacional y de Guardia Civil en Almería para despedirse y agradecerles el trabajo realizados en estos últimos cuatro años. De la Fuente ha puesto en valor la colaboración de los distintos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a lo largo de este tiempo para posibilitar el ejercicio por los ciudadanos de la provincia de sus derechos y libertades fundamentales, así como para mantener la seguridad ciudadana. Manuel de la Fuente anunció el pasado lunes que ha solicitado su relevo al delegado del Gobierno en Andalucía por motivos de salud. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

