Deportes Debut del CB La Mojonera viernes 15 de octubre de 2021 , 12:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo mojonero comenzó la temporada en tierras jienenses donde consiguió su primera victoria ante el CAB Linares y, tras jornada de descanso el fin de semana pasado, este sábado vuelve a la competición haciendo su debut liguero en casa ante su afición.



El encuentro se presenta muy interesante porque será un derbi provincial frente a CB Almería, un equipo también muy joven y cuenta con una victoria en dos partidos disputados.



Las chicas que dirigen Cata y Jesús llegan al encuentro con mucha ilusión para conseguir la victoria, pero también para seguir disfrutando junto a su afición de este proyecto tan importante para el club y para la localidad de La Mojonera así que animan a todo el mundo a que vengan el sábado a las 19:00h al pabellón mojonero con muchas ganas de animar y de disfrutar del derbi almeriense. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.