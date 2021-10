Deportes Ampliar Debut liguero con victoria para Inagroup Mabe El Ejido Futsal lunes 11 de octubre de 2021 , 13:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El conjunto celeste se impuso a domicilio en la complicada pista del Alcantarilla





Inagroup Mabe El Ejido Futsal ha comenzado esta temporada 21-22 de la mejor manera posible: victoria y a domicilio ante uno de los rivales más complicados de este grupo, llamado a estar en la zona alta de la clasificación.



Así, el partido comenzó con el conjunto celeste ejerciendo una presión alta para impedir la salida de balón fácil del equipo murciano, mientras que las locales salieron en media pista, dándole la iniciativa al equipo celeste.



De esta manera, la primera parte permitió ver un encuentro muy intenso por ambas partes, donde el equipo visitante llevaba el dominio del partido y las locales aprovechaban algunas perdidas y desajustes para crear peligro en la portería que defendía Coke, que hizo grandes paradas durante todo el encuentro.



A falta de dos minutos para el descanso, un gran pase de Sandra que le ponía el balón al segundo palo a Celia, permitió a las celestes adelantarse en el marcador e irse al descanso con un valioso tanto.



En la segunda parte, las murcianas salieron a dominar el partido y consiguieron disponer de mayor posesión de balón, pero el equipo de Rubén Roncero supo plantarse bien en la pista, haciendo un gran trabajo en equipo, que consiguió anular los ataques murcianos una y otra vez.



En este sentido, el conjunto celeste apostó por un juego más directo en esta fase del partido, intentando evitar errores y estirar más a su equipo, lo que le hizo disfrutar incluso de lagunas ocasiones para aumentar la ventaja.



Tanto Alcantarilla como Inagroup Mabe El Ejido Futsal llegaron en bonus de faltas a cinco minutos del final y a falta de dos, las locales disponían de un doble penalti, que se marchó directamente fuera.



Un final de encuentro de infarto con Alcantarilla jugando de cinco y con las ejidenses defendiendo con uñas y dientes la victoria que acariciaban con los dedos y que terminarían alcanzando.



Una victoria sufrida, trabajada y fruto de un gran trabajo de equipo en una pista difícil, como destacó tras el encuentro el técnico Rubén Roncero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.