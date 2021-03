Sucesos Denuncia un robo en su finca para ser indemnizado pero reinstala lo supuestamente sustraído martes 30 de marzo de 2021 , 10:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil detiene a una persona y esclarece los delitos de simulación de robo en un almacén agrícola y otro de estafa





La Guardia Civil de Almería, dentro de la operación “EBARA” finalizada recientemente, ha detenido a una persona, varón de 58 años, y ha esclarecido los delitos de simulación de robo con fuerza en las cosas y de estafa en grado de tentativa, cuando el detenido denunció unos hechos que no habían ocurrido y trató de obtener un beneficio económico de la empresa donde tenía asegurada la maquinaría agrícola.



La Guardia Civil inició la investigación de los hechos a comienzos del mes de marzo, tras la denuncia presentada por el propietario de una finca invernada del municipio de El Ejido (Almería), en la que informaba que había sufrido un robo con fuerza en las cosas en el almacén donde guardaba la maquinaria agrícola.



Dentro de los efectos denunciados como sustraídos se encontraban útiles y maquinaria de alto valor de los que no presentó factura, entregando posteriormente al seguro una factura proforma cuyo valor aproximado ascendía a los 13.500 euros.



Desde ese momento se inician las primeras averiguaciones para esclarecer los hechos. Los agentes se trasladan en repetidas ocasiones hasta la finca donde supuestamente se produjo el robo para obtener mayor información, dado que el propietario subsanó los supuestos daños ocasionados, antes de formular la denuncia en dependencias oficiales de la Guardia Civil.



En una de las últimas inspecciones efectuadas en el almacén, los agentes encargados de la investigación examinan de forma minuciosa el lugar y advierten una serie de detalles que les hacen sospechar sobre la veracidad de la denuncia presentada.



Con esta información los agentes inician una segunda vía de investigación. Al resultado de la inspección ocular y de las entrevistas realizadas, los agentes tienen probado conocimiento que el detenido había contratado a un operario para reinstalar el mismo material denunciado como sustraído. Además, trató de exigir al técnico que consignara en la factura que todo el material que había instalado era de nueva adquisición.



Por todo ello, la operación finalizó con la detención del denunciante como presunto autor de un delito contra la administración de la justicia al haber interpuesto una denuncia falsa como víctima de un delito de robo con fuerza en las cosas y otro de estafa en grado de tentativa al querer cobrar la indemnización de la entidad aseguradora con el ilícito penal.





Se recuerda que la simulación de delito está recogida en el artículo 457 del Código Penal, “el que simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses”.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de El Ejido (Almería).

