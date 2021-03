Sucesos Desarticulan una banda de cogoteros que actuaba en Almería viernes 26 de marzo de 2021 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El “cogotazo” consiste en asaltar víctimas en la vía pública con cualquier pretexto para robarles el dinero en efectivo que acaban de sacar del banco





La Policía Nacional ha desmantelado a una organización criminal que se dedicaba al robo mediante el método del cogotazo por toda España. Esta modalidad delictiva consiste en seleccionar víctimas especialmente vulnerables, en su mayoría ancianos, y aprovechar el momento que retiran efectivo de una entidad bancaria para robarles mediante diferentes estrategias.



La Brigada de Policía Judicial comenzó en octubre de 2020 una investigación en torno a varios miembros de la banda, en concreto a cinco de sus integrantes, a quienes puso en busca y captura y fueron detenidos en Madrid de manera escalonada durante los últimos meses.



La investigación concretó la actividad criminal itinerante de la organización. Los agentes han esclarecido hasta el momento un total de 10 robos cometidos en Alicante, Valencia, Almería, Albacete, Madrid y Murcia. Cometían el delito y rápidamente cambiaban su ubicación, incluso en ocasiones se marchaban de país.



Para intentar no dejar ningún tipo de rastro ante la Policía los detenidos utilizaban identidades falsas para hospedarse en hoteles o alquilar vehículos.





La muleta, la siembra o pinchazo

Los cogoteros estaban especializados en perpetrar sus robos sin usar la violencia contra sus víctimas, eso sí, las elegían a conciencia, siempre personas vulnerables, especialmente ancianos, pues era más fácil distraer su atención para ejecutar el robo.



Desde “la muleta”, que consiste en colocar un objeto a modo de pantalla (periódico, bolso, cazadora), para ocultar las manos, hasta “la siembra”, en donde los asaltantes tiraban al suelo dinero para llamar la atención de sus víctimas haciéndoles creer que se le había caído suelo para aprovechar y robarles al descuido. En ocasiones también manchaban a los ancianos con Kétchup para acercarse a ellos con la excusa de limpiarles o les pinchaban las ruedas de coche y se ofrecían a ayudarles.



Una investigación iniciada en Murcia, pero en la que ha sido imprescindible la colaboración del resto de provincias afectadas, pues la gran itinerancia de la organización obligó a la Policía Nacional a coordinarse en varias provincias para localizar y detener a los cinco integrantes de la banda en Madrid.



Los detenidos, con edades comprendidas entre los 25 y 55 años de edad, han sido puestos a disposición judicial por su presunta participación en al menos 10 delitos contra el patrimonio perpetrados mediante la modalidad del cogotazo en toda Españ





Cómo evitar ser víctima de un cogotero

Las víctimas de este tipo de delincuentes suelen ser personas de avanzada que van solas a sacar dinero. Acuda ACOMPAÑADO a sacar dinero.



Vigile que nadie le esté observando al sacar dinero. Si siente que alguien le observa comuníqueselo a algún empleado o llame a la Policía Nacional.



Desconfianza racional si inmediatamente a su retirada de dinero alguien se le acerca porque le ha manchado o le informa que se la ha caído dinero



Si alguien le dice que se la pinchado una rueda y se ofrece a ayudarle recuerde en cerrar plenamente el vehículo.

