S�ganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Descubre a las 3 ganadoras del concurso fotográfico de AMFAR Almería jueves 29 de diciembre de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nidia María Salvatierra, Nerea Orta y María José López han ganado los galardones de una iniciativa bajo el título ‘Que tus fotos sólo reflejen sonrisas’ La Diputación Provincial de Almería y AMFAR Almería han clausurado el Concurso Fotográfico que ha organizado esta asociación con motivo el Día Internacional contra la Violencia de Género. ‘Que tus fotos sólo reflejen sonrisas’ ha nacido para sensibilizar, transmitir un mensaje de apoyo y fomentar la igualdad de roles como aspectos claves de la lucha contra la violencia de género. De esta manera, el objetivo del concurso que organiza AMFAR Almería y patrocina la Diputación es fomentar la solidaridad y una educación enmarcada en la igualdad de roles en la vida cotidiana. En esta edición, las tres ganadoras han sido: · Nidia María Salvatierra: "Un futuro en igualdad se consigue si se cree en los niños" · Nerea Orta: "Vélez-Blanco desde las alturas" · María José López: "Trabajo en equipo" La diputada de Igualdad, Nuria Rodríguez, ha felicitado a esta asociación por innovar con un proyecto que se ha beneficiado de la línea de ayudas que anualmente presupuesta la Diputación con 100.000 euros: “Estas subvenciones a entidades asociativas persiguen el fomento de la igualdad de roles entre hombres y mujeres y lo hacen con diferentes actividades como ésta impulsada por AMFAR. Gracias por solicitarlas y hacer partícipes a los almerienses de un proyecto que lucha contra la violencia y promueve la igualdad”. La presidenta de AMFAR-Almería, Adoración Blanque ha agradecido a la Diputación Provincial por impulsar esta subvención con motivo del Día Contra la Violencia de Género y a todas las mujeres que han participado por su colaboración. En este sentido, Blanque ha señalado que “se trata de una iniciativa que permite realizar actividades que incentivan la importancia del papel de la mujer en nuestra sociedad y una apuesta por la igualdad. Este año con el concurso de fotografía “QUE TUS FOTOS SOLO REFLEJEN SONRISAS” hemos querido que las mujeres se expresaran con sus imágenes felices y libres. Asimismo, la presidenta ha valorado la entrega de las diferentes mujeres de la provincia quiénes a través de su vida cotidiana “han mostrado como la mujer es capaz de ser autosuficiente, capaz de conciliar y especialmente capaz de sensibilizar sobre la necesidad que tenemos de erradicar esta lacra que es la violencia de género”. De esta forma, Blanque anima a la diputada de Igualdad Nuria Rodríguez a que sigan fomentando este tipo de actividades que desde AMFAR llevamos emprendiendo desde hace varios años. Es una informaci�n de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas 28 mujeres y 20 menores viven una Navidad en Almería protegidos de la violencia machista

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.