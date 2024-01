Capital Ampliar Descubre el tapiz donado al Ayuntamiento de Almería martes 23 de enero de 2024 , 20:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las asociaciones ADAMA e ITS Almería donan al Ayuntamiento un tapiz y un cuadro con el escudo de la ciudad . La alcaldesa, María del Mar Vázquez, se compromete a que ambos obsequios sean instalados en las dependencias del Consistorio de la Plaza de la Constitución La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido a los representantes de las asociaciones Amigos de Mayores de Almería (ADAMA) y de Visitadores Médicos de Almería (ITS) la donación de un tapiz de más de 40 años y de un cuadro hecho en taracea, ambos con el escudo de la ciudad. Vázquez ha recibido ambos obsequios este martes en su despacho de Alcaldía en una visita realizada por Félix López, representante de ADAMA, Manuel Ruiz, presidente de ITS Almería, y Francisco Aragón, autor del cuadro. La regidora ha agradecido el detalle a ambas asociaciones y se ha comprometido a que ambos “estén visibles y puedan ser contemplados por todos los almerienses” en las reformadas dependencias del Consistorio de la Plaza de la Constitución. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

