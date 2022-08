Sucesos Desmantelan una plantación de marihuana cona 80 enganches eléctricos fraudulentos miércoles 17 de agosto de 2022 , 10:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En dos operaciones distintas, la Guardia Civil localiza en la calle Benasque de Roquetas de Mar, dos plantaciones indoor de marihuana en dos viviendas Durante el desarrollo de las operaciones Benasplan y Benasplan II, la Guardia Civil de Almería interviene 426 plantas de marihuana (Cannabis Sativa) y en colaboración con técnicos de ENDESA neutraliza 80 enganches fraudulentos a la red de suministro eléctrico. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de sustancias estupefacientes, así como la neutralización de enganches ilegales en la red de suministro eléctrico en la provincia de Almería. Los agentes de la Guardia Civil, dentro de los cometidos de seguridad ciudadana en ámbito local y reciben numerosa información que indica la existencia de un posible cultivo de marihuana en una vivienda de la calle Benasque de Roquetas de Mar (Almería). Los agentes dentro de la Operación Benasplan, desarrollan una investigación en la que obtienen indicios vigorosos, fundados y racionales que evidenciarían la comisión de un delito de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes y otro de defraudación de fluido eléctrico, delitos con grave trascendencia social, dada las condiciones de insalubridad y grandes molestias que causan a los vecinos. Ya que el interior del lugar reseñado pudiera encontrarse una plantación de marihuana así como útiles para su tratamiento y cualquier otro objeto, prueba o vestigio relacionado con los delitos contra la salud pública, los agentes se trasladan al lugar donde realizan una inspección de la vivienda observando como en su interior se encuentran 105 plantas de marihuana (Cannabis Sativa), además de numeroso material habitual y necesario para este tipo de plantaciones, de igual manera y en colaboración con técnicos de Endesa, se neutralizan 65 enganches fraudulentos a la red de suministro eléctrico. Durante el desarrollo de esta operación (Benasplan), el personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, advierten de la existencia de una segunda vivienda situada en la misma calle, con indicios de contener otra plantación Indoor de marihuana (Cannabis Sativa), lo que da inicio a abrir una nueva operación (Benasplan II). En días posteriores, dentro de la Operación Benasplan II, la Guardia Civil de Almería, realiza la correspondiente inspección y registro de la vivienda, en el que se localizan 321 plantas de marihuana (Cannabis Sativa) y numeroso material utilizado para el óptimo desarrollo del cultivo y en colaboración con técnicos de ENDESA, se neutralizan 15 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se advierte de los riesgos de incendio y cortes de suministro eléctrico, derivados de los enganches ilegales a la red de suministro, que ponen en peligro y ocasionan molestias a los vecinos de la zona. Las diligencias instruidas y el material intervenido, se ponen a disposición del Decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar (Almería). La Guardia Civil de Almería recuerda la disponibilidad permanente de los canales de comunicación con la ciudadanía (teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

