Opinión 'Destino Almería' para cruceristas Carlos Sánchez lunes 26 de julio de 2021 , 10:11h







En los últimos años, Almería ha protagonizado una creciente evolución en la consolidación y proyección de su oferta turística, dentro de una estrategia de desarrollo en un sector estructurado ya como una de las industrias más prósperas y de mayor oportunidad de negocio. Pero sigo pensando que somos una ciudad y una provincia que todavía podemos y debemos dar mucho más de sí turísticamente.



Uno de los segmentos más apetecibles, por su alto poder adquisitivo, es el turismo de cruceros y consolidar a Almería en el mapa de las rutas y destinos náuticos de mayor prestigio sería, sin duda, un espaldarazo al creciente modelo de desarrollo de nuestra potencialidad turística como receptores de visitantes. De ahí que la iniciativa de Ayuntamiento de Almería, Diputación, Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía y Autoridad Portuaria de sumar fuerzas y crear paquetes turísticos que, ya cerrados, podamos ofrecer a los entre 30.000 y 50.000 cruceristas que arriban a nuestro Puerto en circunstancias normales no es solo es interesante, sino muy oportuna.



Y ¿por qué? Porque Almería, capital y provincia, tiene todo lo que un turista de cruceros puede buscar. Podemos ofrecer paquetes culturales y patrimoniales centrados en la Alcazaba, los Refugios, el Cable Inglés (visitable y paseable próximamente) o en el futuro Museo del Realismo español en el antiguo Hospital Provincial (único de estas características y a escasos metros del Puerto). Podemos ofrecer paquetes de experiencias gastronómicas o ampliar la oferta a otros puntos de la provincia como el Desierto de Tabernas, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, o la Alpujarra almeriense, con su apuesta de paisajes únicos, o incluso ofertar un paquete turístico con escenarios de cine como principal atractivo.



De momento, estamos poniendo las bases para un trabajo que no tiene una meta concreta, sino que pretende convertirse en un proyecto sin límites. Son muchas las posibilidades y el objetivo ahora es dibujar esos paquetes turísticos y ofrecerlos a los touroperadores. Los almerienses somos muy afortunados por poder vivir donde lo hacemos y es normal que cada vez sean más los que quieran venir a conocerlo y compartirlo. Por eso, debemos prepararnos para ofrecerles siempre lo mejor de nosotros mismos. Carlos Sánchez Concejal del Ayuntamiento de Almería (PP)