Detenidos dos menores por el apuñalamiento en el IES Portocarrero

viernes 21 de abril de 2023 , 13:24h

Dos menores, de 16 y 17 años, han sido detenidos por intento de asesinato después de apuñalar a un estudiante de 15 años en el instituto Sol de Portocarrero en Almería, España. La víctima fue llevada al hospital y ahora se está recuperando de una cirugía. Los dos sospechosos, uno de los cuales era un exalumno del instituto, comparecerán ante el juzgado de menores el viernes. Los profesores del instituto han pedido medidas de seguridad adicionales.

Dos menores de 16 y 17 años han sido detenidos por la Policía Nacional de Almería como presuntos autores de un delito de homicidio en tentativa. Los jóvenes apuñalaron con un arma blanca a un adolescente de 15 años en el instituto Sol de Portocarrero, ubicado en La Cañada, Almería.

La Comisaría ha informado que los detenidos, incluyendo un exalumno del instituto, serán presentados ante la Fiscalía de Menores durante la mañana del viernes.

De acuerdo a lo comunicado por 112 y la Comisaría Provincial, se recibieron múltiples llamadas a las 10:30 am en la sala del 091, incluyendo una del propio instituto, reportando un "apuñalamiento" a uno de sus estudiantes. Como respuesta a la alerta, la Policía Local, la Policía Nacional y el equipo médico del 061 fueron activados por el centro coordinador de emergencias. La víctima, un joven de 15 años, fue evacuada urgentemente al centro sanitario.

El menor que resultó herido en una agresión se está recuperando en el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) después de haber sido operado y trasladado a planta el jueves por la tarde. Según las investigaciones, los menores que llevaron a cabo la agresión no eran alumnos del centro al que accedieron. El menor herido intentó mediar entre dos grupos que se estaban enfrentando debido a una riña por un supuesto robo de teléfono móvil el día anterior a la salida del centro.

Según lo informado por los agentes que llegaron al centro educativo, se ha confirmado que "familiares y amigos" de uno de los grupos de estudiantes ingresaron al lugar saltando la valla perimetral el día jueves. Se dice que hirieron a la víctima en el costado izquierdo con un arma blanca.

Según un portavoz de la Policía Nacional, los testimonios de los testigos sugieren que la agresión podría estar relacionada con una pelea del día anterior entre dos grupos de estudiantes. El enfrentamiento ocurrió fuera del instituto a las 14:30 horas y se debió a un tema relacionado con el robo de un teléfono móvil.

Según el portavoz de la policía, después de una "pelea", uno de los grupos involucrados solicitó ayuda a sus "amigos y familiares". Como resultado, ellos saltaron la valla y apuñalaron a un estudiante que intentaba mediar entre los dos grupos.

El IES ha solicitado la presencia de un vigilante.

Los profesores del IES 'Sol de Portocarrero' en Almería han pedido medidas urgentes de seguridad después de que un estudiante de 15 años fuera apuñalado durante el horario escolar dentro del recinto escolar. Los profesores han calificado este incidente como un "caso de extrema violencia" y han pedido a las autoridades que actúen para crear un ambiente seguro y cómodo para la comunidad educativa.

En un comunicado a los medios, un grupo de personas expresó su solidaridad por la agresión con arma blanca ocurrida en las pistas deportivas del IES y destacó la importancia de contratar un guardia de seguridad durante la jornada escolar para vigilar el perímetro del centro y las zonas donde se concentra el alumnado. Además, señalaron la necesidad de tener alguna patrulla en las horas clave de entrada y salida al centro.

"Según lo expresado, es importante que el instituto sea un espacio seguro para todos los integrantes de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del recinto."

El claustro destaca que son las instituciones encargadas de crear ambientes seguros, quienes deben tomar medidas para evitar que el acto de asistir a clases se convierta en una situación incómoda y tensa.

El mensaje es que todos, incluyendo profesores, alumnos y personal de administración y servicios, deberíamos sonreír al llegar al lugar donde nuestras diferencias culturales no creen barreras sino que enriquezcan nuestra identidad.

Los docentes del IES 'Sol de Portocarrero' resaltan que los colegios tienen la responsabilidad de proteger y velar por sus estudiantes, pero también creen que esta tarea debe extenderse a las familias, fuerzas de seguridad y sociedad en general.

"Nosotros no deseamos que se repita algo similar, no queremos sentir temor en nuestro lugar de trabajo y estudio, y no permitiremos que otro de nuestros estudiantes resulte lastimado", concluyen.